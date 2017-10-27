Москвичам пообещали пасмурные выходные

Ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала неутешительные новости о погоде в Москве на 28 и 29 октября. "Циклон обеспечит нам облачную, влажную погоду с осадками, которые сначала пройдут в виде снега, а потом в виде дождя", – цитирует специалисты НСН. В ночь на 28 октября температура опустится до 0 – минус 2 градусов, однако уже днем потеплеет до 1-3 градусов. Из-за этого на дороге возможно образование гололедицы. 29 октября повышение температуры продолжится. Ночью столбики термометров будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем – 3 до 5. Большие перепады давления подарят москвичам и гостям столицы сильный ветер – порывы его составят 12-17 метров в секунду.

