Британия требует запретить беременных женщин

Британские власти обратились к ООН с требованием отменить термин "беременная женщина", заменив его на более нейтральный – "беременный человек". В Лондоне считают, что таким образом будут соблюдены права трансгендеров.

Соответствующие поправки британские власти предложили внести в Международный пакт о гражданских и политических правах ООН, сообщает Times со ссылкой на источник в МИД страны. Документ, подписанный и утвержденный представителями 168 стран, основан на Всеобщей декларации прав человека 1948 года

Как поясняется в документе, термин "беременная женщина" исключает транссексуалов, которые родили. Соответственно, права этой категории лиц ущемляются, считают в британском МИД

Однако эта необычная инициатива вызвала возмущение в рядах феминисток. Так, по мнению писательницы Сары Дитум, лишать женщин права называть себя женщинами просто оскорбительно. "Наличие женского тела и знание того, что оно значит для продолжения рода не делает нас исключительными", – подчеркнула она.

В ответ на это, британские власти подчеркнули, что вовсе не возражают против беременных женщин, просто они хотят, чтобы ООН расширило это понятие, включив в него трансгендеров. Кроме того, министры обсуждают возможные изменения в законодательстве, которые позволят англичанам самостоятельно фиксировать смену пола без представления медицинских доказательств.

Ранее Управление национальной статистики Британии заявило о том, что в переписи населения 2021 года указание пола станет необязательным. Любой заполняющий анкету человек будет иметь право оставить пустой графу с пометкой "мужчина" и "женщина".