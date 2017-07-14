Пассажиров метро Лондона перестанут называть леди и джентльмены из-за геев

Руководство метрополитена Лондона приняло решение отказаться от фразы "леди и джентльмены" в обращении к пассажирам, передает "Газета.ru". Приверженность традициям могла бы ущемить права членов ЛГБТ-сообщества. Директор по стратегическому развитию метрополитена Лондона Марк Эванс уверен, что подобные изменения отразят большое разнообразие города. Этот шаг успели поприветствовать лидеры гей-движения столицы Великобритании и лондонский мэр Садик Хан.