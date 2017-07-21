В Германии разрешили гей-браки

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии, подписал закон о легализации однополых браков. Ранее законопроект был одобрен нижней палатой парламента, при этом депутаты голосовали "как подсказывает им совесть".

"Законодатели одобрили законопроект 30 июня на своей последней сессии перед сентябрьскими выборами в Германии. Этот шаг стал возможен после того, как канцлер Ангела Меркель, чья консервативная партия давно не желала перемен в этом вопросе, заявила, что позволит своим единомышленникам голосовать так, как им подсказывает совесть", – пишет Associated Press. Интересно, что сама Меркель проголосовала против.



За закон в Бундестаге отдали голоса 393 депутата, против высказались 226, четверо воздержались. При этом социологические исследования показывают, что большинство немцев поддерживает однополые браки. Документ внесли на рассмотрение члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) вместе с "левыми" и "зелеными".

До принятия закона свои союзы оформили около 35 тысяч однополых партнеров, но до настоящего времени они не пользовались налоговыми льготами и не могли усыновлять детей: это было разрешено только традиционным семьям. Теперь однополые союзы уравняют в правах с обычными, традиционными семьями. Закон вступит в силу не ранее 1 октября этого года.

Тем временем в США в последние десятилетия наблюдается резкий рост числа гомосексуалистов. По данным ученых, каждый 11-й американец вступал в однополую связь. Специалисты утверждают, что сейчас доля геев в Штатах одна из самых высоких в мире. Это может быть обусловлено довольно терпимым отношением американского общества к сторонникам однополой любви. В 2015 году Верховный суд США принял решение разрешить однополые браки на всей территории страны. Тогдашний президент Барак Обама приветствовал это решение, назвав его огромным шагом вперед на пути к равноправию.