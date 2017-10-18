Диспетчер скорой уволен после смерти Марьянова

Диспетчер скорой помощи, принимавший звонок от друзей актера Дмитрия Марьянова, лишился работы в ходе проверки по факту смерти артиста. Также был уволен заведующего станцией, передает РИА ФАН.

Напомним, расследованием смерти Марьянова занимаются правоохранительные органы. Как писали Dni.Ru, он скончался по пути в больницу.