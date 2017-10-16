Свекор Водяновой получил медаль от Путина
Указ президента о присуждении награды Бернару Арно был опубликован на портале правовой информации. В документе отмечается, что медаль Пушкина выдана одному из самых влиятельных людей Франции за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами.
Кроме того, Арно был награжден за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей. В сентябре 2017 года президент и председатель правления LVMH был признан самым богатым человеком Франции по версии журнала Forbes. По информации издания, его состояние оценивается в 41,5 миллиарда долларов.
Бернар Арно приходится свекром российской топ-модели Наталье Водяновой. Звезда подиума больше шести лет живет гражданским браком с бизнесменом Антуаном Арно. От наследника богатейшей французской семьи она родила двоих детей.
Отметим, что Арно-старший очень дружен с сыном и его супругой. В апреле этого года семейство миллиардера посетило в Лувре выставку модных аксессуаров эксцентричного голливудского дизайнера Джеффа Кунса.
Вдове потребовалась медицинская помощь
Выяснились новые подробности, связанные с гибелью актера
Актриса готовится к свадьбе
Артиста поместили в специализированную клинику