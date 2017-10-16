Свекор Водяновой получил медаль от Путина

Лидер России Владимир Путин наградил медалью Пушкина президента группы компаний Moet Hennessy – Louis Vuitton (LVMH) Бернара Арно, который является свекром модели Натальи Водяновой. Награду французский бизнесмен получил за укрепление дружеских связей между народами.

Указ президента о присуждении награды Бернару Арно был опубликован на портале правовой информации. В документе отмечается, что медаль Пушкина выдана одному из самых влиятельных людей Франции за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами.

Кроме того, Арно был награжден за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей. В сентябре 2017 года президент и председатель правления LVMH был признан самым богатым человеком Франции по версии журнала Forbes. По информации издания, его состояние оценивается в 41,5 миллиарда долларов.

Бернар Арно приходится свекром российской топ-модели Наталье Водяновой. Звезда подиума больше шести лет живет гражданским браком с бизнесменом Антуаном Арно. От наследника богатейшей французской семьи она родила двоих детей.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Сен 2 2017 в 11:16 PDT

Отметим, что Арно-старший очень дружен с сыном и его супругой. В апреле этого года семейство миллиардера посетило в Лувре выставку модных аксессуаров эксцентричного голливудского дизайнера Джеффа Кунса.