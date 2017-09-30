Водянова попала впросак на звездной вечеринке
Для кого-то светские мероприятия – это хороший повод встретить знакомых и хорошо провести время, однако признанные красотки знают, что каждый выход в свет – это тяжелая борьба за внимание публики и напряженное соревнование, главным призом в котором является звание самой модной гостью праздника. Поэтому наряды на каждый раут дамы подбирают с особенной тщательностью.
Мало кто из даже самых требовательных модных критиков сомневается во вкусе и умении подбирать себе образ у российской супермодели Натальи Водяновой. Не ударила она в грязь лицом и на званом вечере ювелирного бренда Messika в Париже. Красавица облачилась в элегантный и легкий комбинезон белого цвета с открытым плечом.
У Натальи Водяновой были все шансы стать главной звездой мероприятия, если бы не ее конкурентка – американская супермодель Джиджи Хадид. Во-первых, она приняла непосредственное участие в разработке новых украшений бренда, которым и был посвящен вечер. И, во-вторых, по злому року судьбы, американка выбрала для вечеринки наряд, весьма напоминающий костюм Водяновой.
Белое платье с глубоким вырезом на груди и симметричным разрезом снизу, по мнению экспертов в мире моды, оказался более удачным выбором, чем брючный комбинезон. Сыграл на руку Джиджи Хадид и тот факт, что на мероприятии она выступала как своего рода хозяйка вечера.
Впрочем, нельзя сказать, что Наталья Водянова сильно переживала из-за недоразумения с платьями, которое для других могло стать воплощением самых страшных кошмаров. Вечер российская модель провела в компании своего возлюбленного, французского бизнесмена Антуана Арно.
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