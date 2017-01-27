Ясновидящая предсказала будущее Путина

Американские журналисты попросили известную гадалку из Гонконга Присцилу Лам предсказать, как сложится 2017-й для главных мировых лидеров. Ясновидящая заявила, что у Дональда Трампа могут возникнуть проблемы в холодное время года.

По словам предсказательницы, президент США родился в год Огня, а потому успех его ждет в теплое время года – весной и летом. Осенью и зимой, напротив, Трамп столкнется с большими трудностями. В частности, в стране могут возникнуть массовые протесты, передает СNN.

Прогноз Присцилы относительно российского лидера оказался гораздо более оптимистичным. "Дракон силен и может пойти куда угодно: он может плавать в воде или летать в воздухе, он наполнен энтузиазмом" – так гадалка охарактеризовала будущее Владимира Путина. По словам ясновидящей, 2017 год станет для президента России очень удачным, а экономику страны ждет процветание.

Канцлера Германии Ангелу Меркель гадалка сравнила с прочным деревом, "корни которого уходят глубоко в землю". По словам Присцилы, у политика доброе сердце, поэтому она так снисходительна к беженцам. Однако хорошие намерения летом обернутся для Меркель проблемами. Но, сообщила гадалка, канцлеру удастся с ними благополучно справиться.

По мнению Присцилы, 2017 год станет неудачным для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. "Его глаза говорят о том, что народ его не поддерживает, а складки вокруг рта свидетельствуют о том, что его могут предать подчиненные в правительстве".