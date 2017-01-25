Пес спас тонущего товарища из бурлящей реки

Трогательные ролики с участием братьев наших меньших неизменно привлекают внимание интернет-пользователей. В Сети набирает популярность запись, на которой видно, как один пес помогает другому выбраться из бурлящей реки.

В аргентинской провинции Кордова местный житель во время прогулки решил поиграть со своими лабрадорами. Он бросил палку одному из четвероногих питомцев, но она упала в реку. На записи видно, как черный пес бросился в воду и уже было схватил палку, но его тут же унес стремительный речной поток.



Несколько секунд лабрадор безуспешно пытался выбраться из воды. В тот момент, когда он проплывал мимо каменистого берега, вторая собака ухватилась зубами за другой конец палки, которую так и удерживал в пасти незадачливый пловец. Потянув за нее, четвероногий спасатель вытащил товарища на берег.