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Пес спас тонущего товарища из бурлящей реки
В аргентинской провинции Кордова местный житель во время прогулки решил поиграть со своими лабрадорами. Он бросил палку одному из четвероногих питомцев, но она упала в реку. На записи видно, как черный пес бросился в воду и уже было схватил палку, но его тут же унес стремительный речной поток.
Несколько секунд лабрадор безуспешно пытался выбраться из воды. В тот момент, когда он проплывал мимо каменистого берега, вторая собака ухватилась зубами за другой конец палки, которую так и удерживал в пасти незадачливый пловец. Потянув за нее, четвероногий спасатель вытащил товарища на берег.
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