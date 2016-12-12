Москва раскрыла тактику "ИГ" при штурме Пальмиры

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о том, как боевикам удалось прорваться в Пальмиру. Террористы усилили атаки из-за того, что авиация ВКС России не наносит ударов по жилым кварталам города.

Минобороны раскрыла тактику запрещенной в России террористической группировки "ИГ" при штурме Пальмиры. Боевики "ИГ" прорвались в город с помощью автомобилей со смертниками и взрывчаткой.

"С наступлением сумерек игиловцы, применив с одного из направлений автомобили, начиненные взрывчаткой со смертниками, не считаясь с большими потерями, прорвали оборону и сумели закрепиться на окраинах города", – цитирует Конашенкова ТАСС. Он подчеркнул, что авиация ВКС России не наносит ударов по жилым кварталам Пальмиры, а боевики, пользуясь этим, усилили атаки.

По словам Конашенкова, более пяти тысяч боевиков за последние двое суток несколько раз пытались атаковать позиции сирийских войск в районе Пальмиры. Также он сообщил, что сирийские войска отбили первые две мощные атаки при поддержке российских ВКС.

"Боевики активно применяли начиненные взрывчаткой автомобили со смертниками, бронетехнику и реактивную артиллерию. Авиация ВКС России еще на подступах к Пальмире нанесла 64 воздушных удара по скоплениям, позициям, и выдвигающимся резервам боевиков", – заявил представитель Минобороны.

Как рассказал Конашенков, сирийские власти предпринимают все возможное для скорейшего освобождения Пальмиры от боевиков. По мнению Конашенкова, атака боевиков на Пальмиру показала, что террористы не должны иметь ни малейшей возможности для передышек, которые они всегда используют для перегруппировки и нанесения внезапных ударов.