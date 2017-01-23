Депутатов заинтересовал "золотой" унитаз охранника "Газпрома"

Депутат Госдумы Валерий Рашкин требует разобраться, откуда у охранника "Газпрома" появился унитаз за 200 тысяч рублей. По его словам, подобные новости вызывают "ненависть" россиян.

Политик не понимает, откуда у обслуживающего персонала государственной компании могли взяться такие средства. "Это ненормально. "Газпром" – это компания с природными ресурсами, и деньги бюджетные", – цитирует Валерия Рашкина Life.ru.

Депутат рассказал о поступивших к нему по телефону массовых жалобах с просьбой "принять меры". Люди пенсию не получают, каждый год уменьшаются доходы на 15%, а эти на унитазах за 200 тысяч сидят", – отметил он.

"Какая разница, на каком унитазе сидеть? За 50 рублей или за 200 тысяч? Результат один и тот же, все уходит в канализацию, я считаю. Надо правоохранительным органам выяснить, откуда такие средства на унитазы", – заключил политик.

Между тем консьержка дома, из которого был похищен "золотой" унитаз, рассказала подробности происшествия. "Рабочие вышли с сумками из квартиры и отдали мне ключи. Через несколько минут приехал сантехник, и уже он мне сказал, что из квартиры украли сантехнику", – заявила она.

Женщина отметила, что сантехник сообщил о краже охраннику "Газпрома", который впоследствии и вызвал стражей порядка. "Я и не знала, что они вытащили такую дорогую сантехнику", – дополнила консьержка.

бесит, что газпром исполняет не мои мечты — Валерий Иванов (@eabisno2009) 9 января 2017 г.

Напомним, инцидент произошел 21 декабря 2016 года на улице Александры Монаховой в поселке Сосенское в Новой Москве. Сотрудник службы безопасности "Газпрома" обратился в полицию с заявлением о краже унитаза и другой сантехники на сумму 200 тысяч рублей. Он рассказал, что мигранты проводили в его доме ремонтные работы. По возвращении мужчина не обнаружил ни унитаза, ни рабочих.

Стражи порядка не успели возбудить уголовное дело в отношении мигрантов, так как охранник обратился в полицию с заявлением о прекращении расследования. Рабочие компенсировали ему 200 тысяч рублей за потерю "золотого" унитаза.