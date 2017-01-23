У охранника "Газпрома" украли "золотой" унитаз

Столичный охранник "Газпрома" стал жертвой грабителей. Злоумышленники похитили из его дома в Новой Москве унитаз и несколько деталей сантехники на сумму примерно в 200 тысяч рублей.

Как выяснилось, пострадавший обратился в полицию с заявлением о краже еще в конце декабря. Сотрудник службы безопасности холдинга рассказал, что в его доме в поселке Сосенское в Новой Москве проводились ремонтные работы.

Предположительно, занимавшиеся отделкой мигранты и обокрали мужчину, передает Life.ru. Когда охранник вернулся домой, то ни ремонтников, ни дорогой сантехники не обнаружил.

"Рабочие забрали с собой его унитаз и несколько деталей от сантехники. В квартире он не проживал, а купил ее недавно, чтобы быстрее добираться до работы: в поселке Сосенское расположено одно из учреждений "Газпрома". Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей", – рассказал собеседник издания.

Ранее сообщалось о другом преступлении, жертвой которого также стал сотрудник "Газпрома". 47-летний инженер из Санкт-Петербурга сообщил полиции, что его квартиру на улице Шелгунова обворовали. По словам пострадавшего, сумма ущерба составила 440 тысяч рублей.

Злоумышленник украл два золотых слитка, а также кольца, серьги, браслеты. Кроме того, у инженера пропала медаль "За отличие в военной службе". Как уточнили в полиции, квартира не была оборудована сигнализацией.

Напомним, в прошлом году большой общественный резонанс вызвал случай, связанный с кражей сумки Dior у уборщицы "Газпрома". Роскошное изделие злоумышленники вытащили из Mitsubishi Outlander. Позже появились сведения о стоимости аксессуара – от 200 тысяч до двух миллионов рублей.