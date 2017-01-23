Мигранты поплатились за кражу унитаза у охранника "Газпрома"

Охранник "Газпрома" обратился в полицию с заявлением о прекращении расследования кражи мигрантами его золотого унитаза. Похитители компенсировали ему 200 тысяч рублей за утрату драгоценной сантехники.

Рабочие, ремонтировавшие жилье охранника "Газпрома", добровольно возместили потерпевшему ущерб за золотой унитаз и прочие украденные предметы, сообщает Life.ru. В связи с этим полицейские не возбудили уголовное дело в отношении преступников.

"Вынесен отказ о возбуждении уголовного дела из-за примирения сторон, а также из-за отказа потерпевшего от претензий к подозреваемым. В полицию было написано второе заявление сотрудником "Газпрома" с просьбой прекратить расследование о краже сантехники из его квартиры в новостройке", – заявил источник.

Ранее сотрудник службы безопасности "Газпрома" рассказал, что мигранты проводили в его доме в поселке Сосенское в Новой Москве ремонтные работы. Как писали Dni.Ru, по возвращении домой охранник не обнаружил ни золотого унитаза, ни самих рабочих.

"Рабочие забрали с собой его унитаз и несколько деталей от сантехники. В квартире он не проживал, а купил ее недавно, чтобы быстрее добираться до работы: в поселке Сосенское расположено одно из учреждений "Газпрома". Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей", – рассказал источник.

Напомним, в прошлом году жертвой ограбления стала уборщица "Газпрома". Злоумышленники вытащили из Mitsubishi Outlander ее сумку от Dior. Позднее выяснилось, что стоимость похищенного аксессуара – от 200 тысяч до двух миллионов рублей. При этом полиция не смогла обнаружить следы похитителей.

Конец сказки: Генпрокуратура больше не ищет «золотой батон» Януковича. В ведомстве считают его мифом pic.twitter.com/QMnR0K0QqA — Сергей Сигодник (@ClPropionicum) 17 мая 2016 г.

Отметим, что одной из самых известных золотых вещей является двухкилограммовый золотой батон. Своеобразный предмет интерьера и другие изделия из золота были обнаружены в "Межигорье" после побега экс-президента Украниы Виктора Януковича в феврале 2014 года.

