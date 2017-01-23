Граждане страны мигрируют в поисках более прибыльной работы
Челси опубликовала в Facebook пост в защиту сына президента
Мигранты поплатились за кражу унитаза у охранника "Газпрома"
Рабочие, ремонтировавшие жилье охранника "Газпрома", добровольно возместили потерпевшему ущерб за золотой унитаз и прочие украденные предметы, сообщает Life.ru. В связи с этим полицейские не возбудили уголовное дело в отношении преступников.
"Вынесен отказ о возбуждении уголовного дела из-за примирения сторон, а также из-за отказа потерпевшего от претензий к подозреваемым. В полицию было написано второе заявление сотрудником "Газпрома" с просьбой прекратить расследование о краже сантехники из его квартиры в новостройке", – заявил источник.
Ранее сотрудник службы безопасности "Газпрома" рассказал, что мигранты проводили в его доме в поселке Сосенское в Новой Москве ремонтные работы. Как писали Dni.Ru, по возвращении домой охранник не обнаружил ни золотого унитаза, ни самих рабочих.
"Рабочие забрали с собой его унитаз и несколько деталей от сантехники. В квартире он не проживал, а купил ее недавно, чтобы быстрее добираться до работы: в поселке Сосенское расположено одно из учреждений "Газпрома". Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей", – рассказал источник.
В музее Гуггенхайма выставили золотой ... #золотойунитаз #Каттелан #музейГуггенхайм - https://t.co/kdFJObXv4F pic.twitter.com/gyZUU2P1hL— Germania ONE (@GermaniaOne) 17 сентября 2016 г.
Напомним, в прошлом году жертвой ограбления стала уборщица "Газпрома". Злоумышленники вытащили из Mitsubishi Outlander ее сумку от Dior. Позднее выяснилось, что стоимость похищенного аксессуара – от 200 тысяч до двух миллионов рублей. При этом полиция не смогла обнаружить следы похитителей.
Конец сказки: Генпрокуратура больше не ищет «золотой батон» Януковича. В ведомстве считают его мифом pic.twitter.com/QMnR0K0QqA— Сергей Сигодник (@ClPropionicum) 17 мая 2016 г.
Отметим, что одной из самых известных золотых вещей является двухкилограммовый золотой батон. Своеобразный предмет интерьера и другие изделия из золота были обнаружены в "Межигорье" после побега экс-президента Украниы Виктора Януковича в феврале 2014 года.
В ближайшее время 69-летняя певица уйдет с головой в новые отношения
Певица назвала петицию против формата новогоднего телевидения заказухой
Пользователи Сети в шоке от поведения исполнителя
Певец опубликовал негламурное семейное фото