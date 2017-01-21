Мир скорбит о смерти интернет-звезды Гейба

В Сети скорбят о смерти пса Гейба, который стал героем множества шуточных роликов и успел приобрести славу настоящей интернет-звезды. Популярностью он обязан своим хозяевам, которые записали ролик со своим питомцем для друзей и выложили его на просторы всемирной паутины.

Наверняка хозяева пса Гейба не ожидали, что их собака прославится на весь мир, после того, как они поделятся с друзьями шуточным роликом. Однако задорно лающий белый шпиц пробудил у пользователей Сети повышенный интерес, что моментально сделала его героем огромного числа мемов.

Большая их часть строится по единому сценарию. На популярную мелодию вместо слов исполнителя накладывается лай Гейба, будто именно он является певцом. Также его лай и вой мог использоваться в качестве инструмента. При этом мордочка шпица то тут, то там появляется на кадрах видео. Дошло до того. что Гейба стали называть одним из самых популярных кавер-исполнителей в мире.

Хозяева пса рассказали, что он умер после продолжителньой борьбы с сердечным заболеванием. "Он ушел мирно, чтобы быть со вместе со своей семьей, с улыбкой на лице", – говорится в сообщении на странице Гейба в Facebook. Хозяева рассказали. что пес уже был немолод, когда они забрали его из приюта. но жизнерадостность не оставляла его до самого конца. Также до последнего дня не смолкал и его знаменитый лай.





"Мало того, что Гейб стал замечательной частью нашей семьи, его публичная карьера оказалась куда больше, чем я когда либо мог мечтать. То, что начиналось как шутка для моих друзей, быстро стало всемирной сенсацией", – рассказал хозяин собаки. "Это действительно много значит для нашей семьи – видеть, как он дарит радость всем. Мы чувствуем, что дали миру что-то хорошее, разделяя улыбку Гейба со всеми", – подчеркнул он.

Хозяин пса поблагодарил поклонников, авторов лающих кавер-версий и всех, кто приложил руку к распространению этого творчества в Сети. Он отметил, что все это превратило Гейба во что-то особенное, благодаря чему он не будет хабыт. "Возможно Гейб и пересек радужный мост, но его радость останется со всеми нами. Спи крепко, песик". – закончил хозяин почившей интернет-звезды.