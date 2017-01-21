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Мир скорбит о смерти интернет-звезды Гейба

Шпиц Гейб. Фото: facebook.com/gabethedog
В Сети скорбят о смерти пса Гейба, который стал героем множества шуточных роликов и успел приобрести славу настоящей интернет-звезды. Популярностью он обязан своим хозяевам, которые записали ролик со своим питомцем для друзей и выложили его на просторы всемирной паутины.
прочитано 4908 раз

Наверняка хозяева пса Гейба не ожидали, что их собака прославится на весь мир, после того, как они поделятся с друзьями шуточным роликом. Однако задорно лающий белый шпиц пробудил у пользователей Сети повышенный интерес, что моментально сделала его героем огромного числа мемов.

Шпиц Гейб. Фото: facebook.com/gabethedog

Большая их часть строится по единому сценарию. На популярную мелодию вместо слов исполнителя накладывается лай Гейба, будто именно он является певцом. Также его лай и вой мог использоваться в качестве инструмента. При этом мордочка шпица то тут, то там появляется на кадрах видео. Дошло до того. что Гейба стали называть одним из самых популярных кавер-исполнителей в мире.

Хозяева пса рассказали, что он умер после продолжителньой борьбы с сердечным заболеванием. "Он ушел мирно, чтобы быть со вместе со своей семьей, с улыбкой на лице", – говорится в сообщении на странице Гейба в Facebook. Хозяева рассказали. что пес уже был немолод, когда они забрали его из приюта. но жизнерадостность не оставляла его до самого конца. Также до последнего дня не смолкал и его знаменитый лай.

 

"Мало того, что Гейб стал замечательной частью нашей семьи, его публичная карьера оказалась куда больше, чем я когда либо мог мечтать. То, что начиналось как шутка для моих друзей, быстро стало всемирной сенсацией", – рассказал хозяин собаки. "Это действительно много значит для нашей семьи – видеть, как он дарит радость всем. Мы чувствуем, что дали миру что-то хорошее, разделяя улыбку Гейба со всеми", – подчеркнул он.

Шпиц Гейб. Фото: facebook.com/gabethedog

Хозяин пса поблагодарил поклонников, авторов лающих кавер-версий и всех, кто приложил руку к распространению этого творчества в Сети. Он отметил, что все это превратило Гейба во что-то особенное, благодаря чему он не будет хабыт. "Возможно Гейб и пересек радужный мост, но его радость останется со всеми нами. Спи крепко, песик". – закончил хозяин почившей интернет-звезды.

Шпиц Гейб. Фото: facebook.com/gabethedog

Автор: Геннадий Куприянов21 января 2017, 13:38
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