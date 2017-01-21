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Судебное заседание по иску Шри Пракаша Джи перенесено
По словам Прасуна Пракаша, конфликт длится уже более года. На свой странице в Facebook он пишет, что за все это время на форуме Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) не единожды публиковались грубые и оскорбительные выражения, затрагивающие индуистскую религию, в том числе от имени президента РАЦИРС Александра Дворкина.
"Заседание должно было быть заключительным и вся общественность ожидала в этот день нашей победы", – утверждает Прасун Пракаш. По его словам, Дворкин будет использовать любые недобросовестные инструменты для затягивания судебного процесса, в том числе привлечение не заслуживающих доверия свидетелей.
Прасун Пракаш уверен, что со стороны Дворкина обязательно последуют новые попытки оскорбить индуизм. В связи с этим Пракаш призвал помочь всех наравнодушных и подписать петицию Центра "Шри Пракаш Дхам" по защите индуизма в России.
Как сообщается, следующее судебное заседание между сторонами состоится 13 февраля.
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