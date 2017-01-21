Судебное заседание по иску Шри Пракаша Джи перенесено

В четверг, 19 января, в московском суде состоялось рассмотрение судебного дела по иску Шри Пракаша Джи (Кумара Пракаша), президента Центра содействия сохранению и развитию индийской культуры "Шри Пракаш Дхам" к форуму Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС). Как утверждает представитель Центра Прасун Пракаш, на форуме регулярно используются оскорбительные выражения по отношению к индуистской религии.

По словам Прасуна Пракаша, конфликт длится уже более года. На свой странице в Facebook он пишет, что за все это время на форуме Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) не единожды публиковались грубые и оскорбительные выражения, затрагивающие индуистскую религию, в том числе от имени президента РАЦИРС Александра Дворкина.

"Заседание должно было быть заключительным и вся общественность ожидала в этот день нашей победы", – утверждает Прасун Пракаш. По его словам, Дворкин будет использовать любые недобросовестные инструменты для затягивания судебного процесса, в том числе привлечение не заслуживающих доверия свидетелей.

Прасун Пракаш уверен, что со стороны Дворкина обязательно последуют новые попытки оскорбить индуизм. В связи с этим Пракаш призвал помочь всех наравнодушных и подписать петицию Центра "Шри Пракаш Дхам" по защите индуизма в России.

Как сообщается, следующее судебное заседание между сторонами состоится 13 февраля.