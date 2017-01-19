Шендеровича обвинили в экстремизме

Известный российский политолог обвинил сатирика Виктора Шендеровича в экстремизме. Павел Данилин написал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить один из текстов писателя.

Политолог заявил, что одно из заявлений сатирика-либерала оскорбило его как гражданина России и попросил "принять меры к пресечению". Поводом для написания заявления в Следственный комитет стало утверждение Шендеровича о том, что "руки у россиян, по генетической традиции, растут из ж…ы". Также Данилина оскорбила и вторая часть цитаты: "...а голова, в результате отрицательной селекции, называемой "особый путь развития", набита по преимуществу ботвой". В целом же текст сатирика был посвящен критике социального устройства России.

Максимальный срок по статье Уголовного кодекса, которую, по мнению политолога, нарушил Шендерович, составляет два года ограничения свободы, пишет "Московский Комсомолец".

Виктор Шендерович часто становится участником различных скандалов. Он растерял свою былую популярность: в 90-е сатирик давал концерты, писал сценарии для популярной телепрограммы "Куклы" и радовал народ своими шутками. Сейчас, перейдя в оппозицию, писатель брызжет ядом на власть и попутно оскорбляет граждан страны, в которой сам живет.





В 2014 году Преображенский суд Москвы постановил взыскать с Виктора Шендеровича миллион рублей. Иск подал лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев после скандальных публикаций, в которых Олимпиада в Сочи сравнивалась с Играми 1936 года в Берлине.

В 2010 году в Сети появилось скандальное видео, главными героями которого стали известные либералы Виктор Шендерович и Эдуард Лимонов. Оппозиционеры оказались засняты, что называется, "без галстуков" и прочей одежды в компании с молоденькими девушками. Эротические сцены с участием политиков стали одной из самых обсуждаемых тем Рунета.