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Общество

Мужчины получат привилегии при поступлении в вузы

Фото: кадр из фильма "Операция Ы и другие приключения Шурика"
Депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) внес законопроект, дающий мужчинам преимущество при поступлении в педагогические вузы. Представители сильного пола смогут поступить туда без экзаменов и на бюджетной основе.
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В документе говорится о том, что лица мужского пола, имеющие средне-специальное образование, получают преимущественное право на зачисление в педагогические вузы на бюджетную основу без вступительных испытаний для обучения по программам бакалавриата и магистратуры. Однако привилегия будет актуальна лишь при условии отработки пяти лет в учебных организациях среднего и дошкольного образования.

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В пояснительной записке Чернышов указывает, что школьникам, особенно мальчикам, не хватает мужского подхода к воспитанию. Он отметил, что до 1917-го в российских школах было много учителей-мужчин, но с каждым годом их в сфере образования становится все меньше.

"Необходимо пересмотреть взгляды общества на учительский труд, сделав привычным в обыденном сознании людей утверждение, что учить детей – не только женское занятие", – цитирует автора инициативы агентство городских новостей "Москва". Чернышов считает, что увеличение числа педагогов-мужчин укрепит механизм защиты учебного заведения как от внешних, так и от внутренних угроз.

Депутат подчеркнул, что "однобокое воспитание ребенка только педагогом-женщиной влечет за собой явные гендерные перекосы". По его мнению, как минимум, такие предметы, как физкультура, математика, история, физика и труд, должны преподавать мужчины.

Автор: Людмила Фоканова18 января 2017, 18:24

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