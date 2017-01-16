Студентов лишили льготных кредитов на образование

Российские студенты временно лишились возможности взять льготный образовательный кредит с государственной поддержкой. О приостановке кредитования на специальных условиях объявил единственный банк, выдававший льготные кредиты на учебу банк, – Сбербанк.

В пресс-службе Сбербанка пояснили, что решение связано с "оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования", проводимой Министерством образования и науки России. В Минобрнауки в свою очередь заявили, что выдача кредитов "заморожена". В ведомстве это объяснили необходимостью привести документы в соответствие с новыми требованиями правительства. Там заверили, что не намерены сокращать финансирование программы, пишет "Коммерсант".

Уполномоченный по правам студентов России Артем Хромов рассказал изданию, что он обратился к российскому правительству с просьбой помочь в решении проблемы доступности для студентов образовательных кредитов с господдержкой. По его мнению, в настоящее время российские студенты полностью лишились возможности взять образовательный кредит на льготных условиях после того, как Сбербанк объявил о замораживании кредитования. Между тем, отметили в пресс-службе банка, сроки возобновления приема заявок напрямую зависят от оперативности внесения изменений в законодательные акты. "Банк крайне заинтересован в завершении юридических процедур до начала нового учебного года",– подчеркнули представители финансовой организации.

Напомним, государственная программа поддержки образовательного кредитования позволяет банкам выдавать студентам вузов кредит на учебу на сумму, покрывающую до 100% стоимости обучения сроком на период обучения плюс десять лет с процентной ставкой 7,5%. При этом 3/4 ставки рефинансирования субсидируется государством.

Примечательно, что российские студенты все чаще берут кредиты не только на образовательные цели, но и на потребительские нужды. Как писали Dni.Ru, . в настоящее время в банковском секторе наметилась тревожная тенденция – все чаще злостными неплательщиками становятся люди 18-25 лет. Если в 2014 году их было всего 5%, то в 2016-м – уже 9%.