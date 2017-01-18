Любовь толкнула Захарченко на убийства

Руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал о своем отношении к врагам. Глава ДНР признался, какие чувства двигали им на войне.

Захарченко откровенно признался крымским журналистам в том, что вдохновляло его во время войны в 2014 году на Донбассе. "Мной руководила любовь. Я шел в атаку с любовью, я убивал врагов с любовью... С любовью к своей родине, своим детям, истории, к своим предкам, к своему языку", – сказал лидер ДНР.

Он также рассказал о нескольких покушениях на свою жизнь. "Вот с этой любовью мне приходилось и подниматься, и бегать, и прыгать, и стонать от боли. Но все это было с любовью. Мы свою судьбу предопределили, и сколько нам Бог отмерил – неизвестно", – разоткровенничался Александр Захарченко.

16 января Захарченко и лидер ЛНР Плотницкий прибыли с визитом в Крым. Поездка была приурочена к 363-летию Переяславской рады, на которой было принято решение объединить территории Войска Запорожского с Русским царством.

Детский ансамбль "Дива" побывал в гостях у Александра Захарченко, где вместе с главой #ДНР станцевали рождественский хоровод pic.twitter.com/7nTy5EGTTR — Вестник Донецка (@DonetskNovosti) 12 января 2017 г.

Во время общения с местными журналистами Захарченко также рассказал, почему невозможно объединение двух самопровозглашенных республик. По словам Захарченко, он и глава ЛНР Игорь Плотницкий – подписанты минских соглашений. "Это значит, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любое объединение – это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы", – пояснил глава ДНР.

Александр Захарченко возглавляет ДНР с ноября 2014 года. Он пережил несколько покушений на себя. 17 февраля 2015 года Захарченко был ранен в ногу во время боев за Дебальцево, из-за чего длительное время передвигался на костылях или с тростью.