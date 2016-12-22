Савченко поплатилась за встречу с Захарченко

Бывшую летчицу и депутата Рады Надежду Савченко исключили из парламентской делегации ПАСЕ. По мнению украинских депутатов, она позорит страну и угрожает ее национальной безопасности.

Решение об исключении Савченко из парламентской делегации ПАСЕ приняла Верховная рада. За него проголосовали 237 парламентариев при 226 минимально необходимых. Инициировали голосование народные избранники разных политических взглядов. Внефракционный депутат Виталий Куприй сказал, что Савченко позорит Украину и угрожает национальной безопасности страны.

"Мы хотим обезопасить государство, наши вооруженные силы, мы просто хотим обезопасить наших военных", – сказал другой народный избранник, депутат от "Народного фронта" Юрий Береза.

В постановлении Верховной рады названа формальная причина исключения Савченко из делегации ПАСЕ. Согласно документу, она специально была избрана туда – ради ее освобождения из заключения в России, сообщает ТАСС. Получается, что сейчас присутствие скандальной летчицы в европейском парламенте Украине уже не нужно.

После того как Савченко была помилована Владимиром Путиным и вернулась на Украину, она часто подвергалась критике за свои высказывания, противоречащие официальной линии Киева. В начале декабря Надежда Савченко тайно встречалась в Минске с лидерами провозглашенных ЛНР и ДНР. Спустя несколько дней фракция "Батькивщина" в украинском парламенте исключила изменницу из своего состава.

Как писали Dni.Ru, 21 декабря скандальный депутат потеряла свое место в зале заседаний Верховной рады – бывшие соратники отсадили ее подальше от себя. Нынешний сосед летчицы – Владимир Парасюк – скандалист и русофоб, который цинично прокомментировал убийство российского посла в Анкаре.

Три дня назад Надежда Савченко заявила, что администрация президента Украины Петра Порошенко готовит ее убийство. Депутат рассказала, что ведомство уже получило приказ об ее устранении и она даже знает день и час своего предполагаемого убийства.

В марте 2016 года Надежда Савченко была приговорена российским судом к 22 годам тюремного заключения за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае была помилована указом президента России Владимира Путина и вернулась на Украину.