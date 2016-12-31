Звездные экспресс-диеты перед Новым годом

Перед Новым годом всем нам хочется прекрасно выглядеть: надеть прекрасное платье, и быть королевой вечера. Но что делать, если лишние килограммы не дают почувствовать себя привлекательной и желанной?

Как быстро привести себя в форму Dni.Ru спросили у прекрасных, очаровательных и утонченных актрис.

Актриса и продюсер Анна Пескова рассказала, что накануне торжественной ночи прибегает к своей любимой французской диете, которой следует придерживаться в течение пяти дней, а еще лучше – недели до Нового года.





Итак: по утрам необходимо выпивать пол-литра воды без газа. Далее следует приготовить и выпить стакан теплого молока с половиной чайной ложки меда и порошка какао. А через 15 минут – съесть цитрусовый фрукт. Через 2-2,5 часа выпить еще литр воды, без газа. В обед – 200 граммов рыбы или белого куриного мяса, на гарнир – овощи. Через два часа после обеда – стакан кефира с ложкой меда. На полдник приготовьте 250 мл воды с одной чайной ложкой меда. Это поможет снизить аппетит. Ужин в 19.00 - овощной бульон с тмином. Отварите овощи 20 минут, бульон выпейте, а из овощей сделайте салат. Заправьте его оливковым маслом. Перед сном можно съесть йогурт с чайной ложкой меда.





Участница шоу "Уральские пельмени" на телеканале СТС Илана Юрьева советует разгрузочный день перед Новым годом.

"Когда новый год уже на носу, а вы еще не можете влезть в любимое платье, то есть прекрасный способ, как этого достичь. Я всегда веду здоровый образ жизни, но за пару месяцев до Нового года начинаю процесс глубокого очищения организма. Советую каждой женщине устроить разгрузочный день перед праздниками. Уже давно я вывела для себя рецепт идеального разгрузочного дня: идите в баню!", – восклицает она.





Баня – это идеальное средство для похудения перед каким-то важным мероприятием, в том числе и перед Новым годом. За несколько часов в парилке, вы сможете расстаться с 1-2 килограммами, избавиться от лишней влаги. Вы заметите, как появится здоровый румянец на щеках, блеск в глазах, улучшится состояние кожи и волос. Самое главное – соблюдать правила.

В перерывах между заходами в парилку (а опытные банщики объяснят вам, как соблюдать процедуру) ни в коем случае не ешьте борщи с памбушками. "Это истинная правда, я сама видела такое не раз!! Сразу после парилки закажите себе зеленый или травяной чай. Если очень хотите есть, то выбирайте легкий овощной салат. Например, мой любимый салат с киноа. Смешайте тертую морковь, корень сельдерея, огурцы, свежую кинзу для аромата, красный болгарский перец и зерна киноа. Этот салат я обычно заправляю оливковым маслом, хотя можно просто смешать ингредиенты и всё равно получится вкусно", – рекомендует Юрьева.





Также актриса устраивает разгрузочные дни, которые помогают организму очиститься от токсинов, подготовиться к праздничному столу или же войти в нормальный режим после праздников. "Я люблю разгрузочные дни на огурцах – нужно всего лишь разделить полтора килограмма огурцов на 5-6 приемов пищи. Употреблять их нужно обязательно без соли и специй, можно позволить себе пару ложек отрубей и одно вареное яйцо. А если вы начнете пить мой самый любимый напиток, то он вам поможет справиться с лишним весом еще быстрее. Состоит он просто: горячая вода, тертый имбирь, лимон, и когда напиток немного остынет, добавьте мед, чтобы кипяток не убил полезные свойства этой сладости. Получается не только полезное, но и вкусное средство: вы не только ускорите метаболизм, но и поддержите свой иммунитет", – добавила артистка.





Певица Светлана Лобода готовится к большому сольному концерту в Москве. Она и так худая, но будет совсем тростиночкой. Каждое утро певицы начинается с тарелки овсяной каши. Готовить ее нужно на воде. Ни один день красавицы не обходится без свежего сока. В ежедневное меню певицы входит и отварной рис. Он прекрасно насыщает организм без отложения лишнего жира. Светлана не приемлет "вредной" пищи. Она не ест картофель в масле, гамбургеры, торты, мороженое и даже жаренные овощи.

