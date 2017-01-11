Депутат Госдумы поделился мнением по поводу передачи храма в пользование Русской православной церкви
Из-за их регулярного потребления под угрозой находятся американцы
Путин развеселил прокуроров (видео)
Видеозапись с выступлением главы государства и генерального прокурора России Юрия Чайки опубликована в YouTube. Путин посоветовал сотрудникам прокуратуры беречь себя из-за длинных праздников. "У нас такие большие праздники: Новый год, Рождество, потом – традиция есть – справлять Новый год по старому стилю. А у вас – профессиональный праздник. Берегите себя", – сказал президент России.
Соответствующее законодательство с нового года значительно изменится
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