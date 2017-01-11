Путин развеселил прокуроров (видео)

Президент России Владимир Путин, выступая на торжественном заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры, рассмешил сидящих в зале. Он дал шутливое напутствие сотрудникам ведомства.

Видеозапись с выступлением главы государства и генерального прокурора России Юрия Чайки опубликована в YouTube. Путин посоветовал сотрудникам прокуратуры беречь себя из-за длинных праздников. "У нас такие большие праздники: Новый год, Рождество, потом – традиция есть – справлять Новый год по старому стилю. А у вас – профессиональный праздник. Берегите себя", – сказал президент России.