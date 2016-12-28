США заминируют Европу от танковых прорывов

Американские военные возвращают на службу оружие времен холодной войны – систему дистанционного минирования "Вулкан". Как ожидается, главным образом она будет стоять на вооружении в тех частях, которые дислоцированы в Европе.

Систему дистанционного минирования "Вулкан" можно с полным основанием считать детищем холодной войны. Она разрабатывалась и ставилась на вооружение в то время, когда военные чиновники всерьез ждали широкомасштабного наступления противника при помощи тяжелой техники. При этом система способна устанавливать не только противотанковые, но и противопехотные мины.

Однако с наступлением XXI века "Вулканы" отправились на военные склады армии США – аналитики перестали ждать танковых прорывов, а противопехотные мины попали под запрет Оттавского договора 1997 года. Однако новая военная стратегия американской армии подразумевает возвращение этих систем в строй. При этом на вооружение, как ожидается, они встанут главным образом в частях, дислоцированных в Европе.

"Система минирования "Вулкан" быстро превращается в критически важный компонент комплекса средств формирования поля боя", – уверен официальный представитель командования боевой подготовки майор Томас Кемпбелл. Минные поля, согласно новым расчетам специалистов, должны не преграждать путь армии противника, а делить ее на отдельные части или заводить в те районы, где по ним будет нанесен массированный удар с воздуха.

Впрочем, российские эксперты сомневаются в эффективности применения подобной тактики против достаточно оснащенного противника. "Проходы в таком поле проделываются практически без задержки, ведь это установка мин внаброс – на поверхность земли", – цитирует газета "Известия" главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского. В частности, в России с этой задачей справится боевая машина разграждения и разминирования БМР-3МА.

Система "Вулкан" представляет собой набор из кассет, в каждой из которых по шесть мин. Минные распределители (по 160 штук) можно установить на вертолет или грузовик и уже с них осуществлять минирование. Американское командование планирует модернизировать систему, чтобы она была совместима с современной техникой НАТО и соответствовала Конвенции о запрете противопехотных мин.