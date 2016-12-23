Названы десять самых сильных армий мира
Специалисты сравнили армии разных стран мира по множеству параметров, куда вошли военный бюджет, численность армии, количество тяжелой техники, авиации и военно-морских сил. Отметим, это не первый подобный рейтинг и чаще всего тройка лидеров остается неизменной. Однако то, на каком именно месте в итоге окажутся Россия, Китай и США во многом зависит от методики подсчета.
Отметим, сравнение военных сил той или иной страны актуализировалось после слов президента России Владимира Путина о мощи российского оружия. Американская сторона не смогла оставить его слова без ответа, заявив о своей армии как о самой передовой. Впрочем, большинство экспертов надеются, что до выяснений на практике чья же армия сильнее не дойдет.
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