"Аэрофлот" отменяет рейсы из-за проблем у Sukhoi Superjet

Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет свыше 20 своих рейсов из аэропорта Шереметьево. По данным СМИ, причиной принятия такого решения стало требование Росавиации проверить находящиеся в эксплуатации лайнеры марки Sukhoi Superjet 100. Речь идет о дефекте хвостовых стабилизаторов.

Как сообщила авиакомпания, всего накануне был отменен 21 внутрироссийский рейс, в том числе, в Архангельск, Волгоград, Воронеж, Ростов-на-Дону, Сочи, Ставрополь, Сургут и Сыктывкар. Как отмечает "Интерфакс", на некоторых из этих направлений используются самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ).



В настоящее время, говорится в заявлении перевозчика, компания – производитель лайнеров "Гражданские самолеты Сухого" проводит осмотр парка SSJ. Результаты осмотра будут проанализированы, в том числе, Росавиацией. "Эксплуатантам будут направлены дополнительные инструкции и рекомендации по предупреждению появления подобных дефектов при дальнейшей эксплуатации", – сообщили в пресс-службе компании.

В случае выявления заводских дефектов после разработки "корректирующих мероприятий" лайнеры, нуждающиеся в срочном ремонте, будут приведены в рабочее состояние за счет самого "Сухого", уточнили производственники. В свою очередь в "Аэрофлоте" отметили, что полеты самолетов марки Sukhoi Superjet 100 отменены "по техническим причинам".

Ранее Росавиация сообщило о выявлении дефекта проушин верхних и нижних поясов установочных узлов в стабилизаторах SSJ. Ведомство направило в авиакомпании письмо о необходимости проведения разовой проверки всех используемых гражданских авиалайнеров Сухого.

Производитель поспешил успокоить пассажиров. В "ГСС" пояснили, что дефект действительно есть, но заверили, что он не может быть причастным к возникновению опасных ситуаций. Несмотря на заявление компании, проверить самолеты этой марки перевозчикам все-таки придется.

Данные о дефекте хвостового оперения Sukhoi Superjet 100 появились буквально на следующий день после того, как Европейское агентство авиационной безопасности одобрило версию самолета SSJ-100 Long Range. Эта модификация рассчитана на полеты до 4578 километров.