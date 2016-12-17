Украинец пытался вывезти 182 тысячи евро в носках

Таможенная служба киевского аэропорта "Борисполь" задержала гражданина Украины, который пытался незаконно вывезти из страны крупную сумму денег. Мужчина спрятал валюту в носках.

Правонарушитель выбрал систему "зеленый коридор" для прохождения таможенного контроля перед полетом в Италию. Этой системой предусмотрено наличие у граждан наличных в сумме, не превышающей десять тысяч евро. Когда таможенники поинтересовались у мужчины, сколько у того с собой денег, он заявил о восьми тысячах евро.

"После этого пассажира пригласили в служебное помещение и предложили предъявить все наличные средства. Уже там оказалось, что в разных отделениях кошелька, который пассажир держал в руках, находилось 8870 евро, 673 долларов США и 2650 гривен", – говорится в заявлении Государственной фиксальной службы Украины в Facebook.

Однако в ручной клади мужчины таможенники обнаружили кроссовки, завернутые в пакет. В обуви были носки, в которых служащие нашли еще 182 тысячи евро наличными. "Таможенниками в ручной клади гражданина было дополнительно выявлено 182 тыс евро, а именно: 60 тыс евро были свернуты в трубочку и скрытые внутри мужской носки. Так же скрытые 60 тыс евро были помещены в другую носок, а еще 62 тыс евро находились уже в третий носке. В свою очередь носки с деньгами были в двух кроссовках, завернутых в полиэтиленовый пакет, которые находились в чемодане (ручной клади) пассажира его личными вещами", – говорится в сообщении. Согласно протоколу, таможенники изъяли эту сумму до решения суда.