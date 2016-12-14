Австралиец собрал кубик Рубика за 4,73 секунды (видео)

Студент из Австралии Феликс Земдегс сумел установить новый рекорд по сборке кубика Рубика на скорость. Молодому человеку удалось улучшить предыдущий результат на 0,01 секунды.

На сборку кубика у Земдегса ушло 4,73 секунды. Уникальное видео рекорда посмотрели уже более 300 тысяч человек. Примечательно, что прежний чемпион во время соревнований сидел справа от австралийца и также попал на видео.