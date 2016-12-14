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Австралиец собрал кубик Рубика за 4,73 секунды (видео)
На сборку кубика у Земдегса ушло 4,73 секунды. Уникальное видео рекорда посмотрели уже более 300 тысяч человек. Примечательно, что прежний чемпион во время соревнований сидел справа от австралийца и также попал на видео.
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