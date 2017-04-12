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Lifestyle

Диснейленд: путешествие в волшебную страну

Фото: GLOBAL LOOK press/Disneyland Paris
Есть на земле удивительное место. Здесь даже самые капризные дети становятся послушными, а взрослые молодеют как минимум на десять лет. Это Диснейленд!
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Диснейлендов в мире всего шесть. Они открыты в Орландо, Анахайме, Париже, Токио, Гонконге и Шанхае. Парижский Disneyland считается самым популярным туристическим направлением в Европе. Со дня открытия развлекательного курорта 12 апреля 1992 года его поселило около 300 миллионов человек! Здесь ежедневно без выходных работают два тематических парка, на территории которых представлено шесть десятков аттракционов, созданных по мотивам знаменитых фильмов Disney, город магазинов и ресторанов, также к услугам посетителей несколько отелей разной категории. 

ВЕСЕЛЬЮ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ 

Многие родители считают, что маленьким детям не стоит посещать Disneyland, и приберегают такую поездку, например, на десятилетие своего чада. И очень зря! Если ваш малыш с удовольствием смотрит мультфильмы про Микки Мауса, Питера Пэна и знает, как выглядят Плуто и Винни, каникулы в Диснейленде станут самым прекрасным воспоминанием его детства. Только представьте, что испытывают дети, встречая в кафе или на аллее в парке героев своих любимых мультиков! Здесь каждый ребенок может обнять Микки, взять автограф у Принцессы или просто сфотографироваться на память со сказочным героем. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Disneyland Paris

ВОЛШЕБНЫЕ МИРЫ 

Парижский Disneyland поделен на два тематических парка – Walt Disney Studios Park и Disneyland Park. На территории Walt Disney Studios находятся самые популярные карусели для тех, кто приехал в Disneyland за порцией острых ощущений: американская горка в 25-метровом наклонном желобе, "The Twilight Zone Tower of Terror", горка Aerosmith с мертвой петлей, чудовищный круговорот в пучине аттракциона "Crush’s Coaster по мотивам "В поисках Немо" и другие.

На центральной площади Disneyland Park расположился Замок Спящей красавицы, который увековечен на заставке к фильмам производства Disney. От него расходятся аллеи к пяти тематическим зонам. Здесь можно прогуляться по Main Street U.S.A – улице, которая погружает в атмосферу эпохи начала XX века, пройтись вдоль невысоких колоритных арабских построек, отыскать волшебную медную лампу и попробовать вызвать джинна. А можно сделать памятное фото рядом с "Черной Жемчужиной", которую пираты пришвартовали в красивой скалистой бухте. 

Фото: Pascal Le Segretain/Gettyimages.ru

Именно в этом парке находится несколько каруселей, на которые без опаски можно водить детей. Причем не только малыши, но и их родители получат огромное удовольствие. Обязательно совершите "ночной полет" на небольшом кораблике с Питером Пэном. Эта поездка похожа на сон: лодка плывет в звездном небе над городами, залитыми лунным светом, и доставляет пассажиров в невиданные миры, существующие только в детских фантазиях. 

Рядом находится старейший аттракцион – It’s a small world. Посетители парка отправляются на лодке в веселое музыкальное путешествие вокруг света, которое проходит по разным странам и континентам, где поют и танцуют чудесные куклы, одетые в костюмы народов мира. 

Любители пощекотать нервы и в этой части парка найдут развлечения по душе. Можно прокатиться с ветерком на поезде по Большой гремящей горе (Big Thunder Mountain), или слетать в космос при помощи пушки с огромным ускорением на "космической горе" (Space Mountain: Mission 2). 

Фото: Pascal Le Segretain/Gettyimages.ru

Важно: чтобы хотя бы примерно понимать степень сложности того или иного аттракциона, обратите внимание на несколько вещей. Первое: посмотрите на способ крепления в кресле. Если это всего лишь ремни безопасности или опускающийся поручень, идите смело. С вероятностью 99,9% поездка окажется приятной и веселой. Но если крепление представляет собой приспособление, фиксирующее еще и плечи, будьте осторожны. Такие меры безопасности используются на усложненных каруселях и аттракционах с мертвыми петлями. Если вы не готовы к экстриму – начните с простого. А там, может, и войдете во вкус. Второе: учитывайте ограничение по росту. Чем больше минимально допустимый рост (в см) для прохода на карусель, тем изощреннее будет поездка. 

В парках Disney для родителей предусмотрена услуга Baby Switch. Если вы хотите покататься на аттракционах, не предназначенных для малышей, один из родителей может остаться с ребенком, пока другой катается. Затем родители меняются, и тот, кто был с ребенком, может без очереди пройти на эту карусель. 

ШОУ ВСЕГДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Каждый день в 16:45 по местному времени в парке начинается грандиозный парад сказочных героев. "Феи" и "пираты", "волшебники" и другие знаменитые герои фильмов Disney проезжают на специальных карнавальных платформах под музыку через весь парк. Впервые грандиозный Disney Magic on Parade состоялся в марте 2012 году в честь празднования 20-летия парижского Диснейленда. С тех пор эта торжественная процессия с участием обитателей парка проходит ежедневно. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic

За полчаса до закрытия парка начинается вечернее шоу Disney Dreams. Это представление покоряет не только детей, но и взрослых новейшими спецэффектами и невероятными проекциями на Замок Спящей красавицы по мотивам известных фильмов Disney. В шоу задействованы лазеры, фонтаны и фейерверки, благодаря которым герои фильмов "оживают" на фасаде Замка и водяных экранах рядом с ним. Если до начала Disney Dreams приобрести забавную шапочку с ушами Микки Мауса, можно стать частью светового представления: во время шоу эти головные уборы синхронизируются и "уши" посетителей меняют цвет в такт музыке.

Посетить шоу обязательно стоит! Ведь не зря, для того чтобы магия свершилась, свои усилия прилагают 1300 специалистов – музыкантов, дизайнеров, продюсеров, танцоров, актеров, мультипликаторов, экспертов по фейерверкам и огненным представлениям. 

ЦЕНА УЛЫБКИ 

Стоимость билета в один парк на один день для взрослого составляет 79 евро, для ребенка – 71 евро. Чтобы иметь возможность опробовать аттракционы обоих парков, нужно будет заплатить 94 евро (86 евро для ребенка). Абонемент на три дня в оба парка стоит 182 евро для взрослого и 163 евро для ребенка. 

Фото: GLOBAL LOOK press/face to face

КОГДА ЕХАТЬ 

Пиковые сезоны в Disneyland – лето и время перед Рождеством. Стоит ли рассказывать о многочасовых очередях на каждый аттракцион в этот период? В низкий сезон есть возможность не тратить много времени на ожидание, но велика вероятность, что погода подпортит вам впечатление от отдыха. 

Чтобы пройти на популярные аттракционы без очереди, можно воспользоваться бесплатной услугой FastPass. Для этого нужно пропустить билет в специальный аппарат у входа в парк, который выдаст FastPass с указанием времени, когда нужно будет зайти на аттракцион через специальный вход.

Также парижский Disneyland предоставляет услугу VIP-гида, которой станет вашим личным сопровождающим в мир развлечений. Он проведет вас на любые аттракционы без очереди, причем ровно столько раз, сколько вы захотите. Услуги VIP-гида доступны для компаний до десяти человек. Стоимость сопровождения в течение пяти часов – от 1150 евро.

ГДЕ ПОСЕЛИТЬСЯ 

На территории развлекательного курорта расположены несколько отелей линейки Disney и отели-партнеры, которые находятся в непосредственной близости от парка развлечений. 

Лучшей гостиницей считается пятизвездочная Disneyland Hotel. Дворец в викторианском стиле раскинулся всего в двух шагах от аттракционов, поэтому из его номеров, оформленных по мотивам знаменитых диснеевских сказок, открывается великолепный вид на сам парк. К услугам гостей стандартные номера, где могут разместиться четыре человека, а также Family Rooms с возможностью присоединения соседнего номера, что особенно актуально для больших семей. В одном из лучших сьютов отеля останавливался Майкл Джексон во время своих парижских каникул. Стоимость размещения в Disneyland Hotel – от 400 евро в сутки. Можно найти и более бюджетные варианты. Например, сутки в четырехзвездочном Disney’s Hotel New York стоят от 200 евро, проживание в трехзвездочных Disney’s Newport Bay Club и Disney’s Sequoia Lodge обойдется примерно в 150 евро в сутки, а двухзвездочные гостиницы Disney’s Hotel Cheyenne, Hotel Santa Fe и Disney’s Davy Crockett Ranch стоят от 130 евро за номер.

Важно: если остановиться в гостинице на территории парка, то билеты вам бесплатно выдадут администраторы отеля, причем ровно на столько дней, на сколько вы решите остаться в любом из отелей волшебной страны, включая день заезда и выезда. Так что можно значительно сэкономить на развлекательной программе. 

Фото: disneylandparis.co.uk

Вообще, какую бы гостиницу вы ни выбрали, скорее всего, большую часть времени вы проведете за ее пределами, так что это вопрос исключительно ваших предпочтений и возможностей. В среднем уик-энд в парижском Disneyland обходится 450 евро с человека (без учета перелета из Москвы). 

Важно: для постояльцев отелей этого развлекательного курорта в качестве бонуса предоставляется ранний доступ в Disneyland Park. Каждый день парк открыт для них с 08:00. Для остальных посетителей он начинает свою работу в 10:00. 

Материал был подготовлен для портала РБК.Travel

Автор: Ирина Лавери12 апреля 2017, 11:28

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