Эликсир вечной молодости: что нужно сделать 6 мая, чтобы обрести красоту и здоровье

Шестое мая в народном календаре – дата поистине магическая и судьбоносная.



В народном календаре 6 мая отмечается день Георгия Победоносца, которого в народе величали Егорием Вешним. Именно этот день считался точкой невозврата для зимы и началом настоящего торжества жизни. Главный секрет обретения вечной молодости и железного здоровья в эту дату скрыт буквально под ногами — в утренней "юрьевской росе".

Наши предки знали: роса на Егория обладает сверхъестественной силой. Чтобы на весь год забыть о болезнях и наполниться энергией, полагалось выйти в поле на самом рассвете. Смельчаки катались по влажной траве, напитываясь силой земли, а женщины собирали росу в ладони и умывались ею. Считалось, что такая "заряженная" вода способна стереть с лица морщины и подарить коже сияние, которому позавидуют даже современные модели. Пропустить этот рассвет означало упустить шанс на природное омоложение.

Однако за возможность стать красивее 6 мая приходится платить строгим соблюдением табу. Главный запрет дня касается ваших волос. Категорически не рекомендуется брать в руки расческу, а уж тем более ножницы. Народная мудрость гласит: "На Егория волосы тронешь — красоту уронишь". Считалось, что нарушение этого правила ведет к стремительному облысению и потере женской притягательности. Ваши локоны в этот день особенно уязвимы, поэтому лучше оставить их в покое и дать им отдохнуть.

Также под запрет попадает любое рукоделие и использование острых металлических предметов. Шитье или вязание 6 мая может привести к тому, что вы "зашьете" свою удачу на долгие месяцы. Кроме того, этот день считается праздником для диких зверей, особенно волков. По старинным поверьям, любая агрессия, крики или ссоры в доме могут привлечь внимание лесных хищников к вашему хозяйству или навлечь на семью финансовые неурядицы.

Погода на 6 мая также служила верным предсказателем будущего. Если утро выдалось туманным — ждите богатого урожая проса. Если же пошел дождь — это добрый знак, обещающий сытный год и много травы для скота. Внимательно наблюдайте за природой и следуйте советам предков, чтобы май стал для вас месяцем истинного расцвета.