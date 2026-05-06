Всего 5 секунд: революционное открытие медиков позволит забыть о смертельных ранах

Ежегодно два миллиона человек по всему миру погибают от кровопотери, когда врачи просто не успевают наложить зажим или провести переливание.



Медицина стоит на пороге величайшего открытия, которое может навсегда изменить правила игры в экстренной хирургии и военно-полевой медицине. Исследователи из канадского Университета Макгилла нашли способ модифицировать красные кровяные клетки (эритроциты) так, чтобы они останавливали даже самое сильное кровотечение практически мгновенно, сообщает RidLife. Результаты экспериментов шокируют: там, где обычному организму требуется несколько минут, модифицированная кровь справляется всего за пять секунд.

Проблема кровопотери — это гонка со временем, где ставка — человеческая жизнь. Традиционно за сворачивание крови отвечают тромбоциты, которые вместе с эритроцитами образуют липкую сетку, закупоривающую рану. Однако эритроциты по своей природе очень хрупкие, и при серьезных травмах естественная "пробка" часто не выдерживает напора. Ученые решили исправить этот "дефект" эволюции и сделать клетки крови по-настоящему прочными.

В ходе уникального эксперимента исследователи выделили компоненты крови у крыс и добавили в них специальные химические вещества, которые выступают в роли своеобразного "клея" для клеток. После возвращения модифицированных эритроцитов в плазму и введения их в тяжелые раны печени, произошло чудо. Кровь свернулась менее чем за 5 секунд. Для сравнения: у обычных животных этот процесс занимал около 265 секунд. Разница в потере крови и вовсе колоссальна — обработанные крысы потеряли всего 24 миллиграмма жизненно важной жидкости против 2000 миллиграммов в контрольной группе.

Но и это еще не все. В отличие от естественных тромбов, которые начинают распадаться уже через несколько дней, новые "супер-сгустки" сохраняют свою прочность от одного до двух месяцев. При этом методика оказалась абсолютно безопасной: никаких негативных побочных эффектов у подопытных зверьков выявлено не было.

Ученые полны оптимизма и уже подали заявку на патент. Предполагается, что в будущем врачи смогут взять небольшой образец крови пациента перед запланированной операцией и всего за 30 минут подготовить "персональный эликсир спасения". Это позволит проводить сложнейшие хирургические вмешательства без риска фатальных кровотечений. Похоже, фраза "истечь кровью" скоро навсегда исчезнет из медицинских словарей.