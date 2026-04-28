"Я был слишком эмоционален": Соловьев признал позорную ошибку после грязных слов в федеральном эфире

Невероятный финал грандиозной битвы двух медиатитанов заставил всю страну прильнуть к экранам: железный Владимир Соловьев публично покаялся перед Викторией Боней за свои скандальные слова.



Холодная война между главным рупором страны и королевой соцсетей завершилась самым неожиданным образом. Во вторник, 28 апреля, в студии "Соловьев Live" разыгралась сцена, достойная лучших голливудских мелодрам. Телеведущий, чей голос обычно заставляет трепетать оппонентов, на этот раз сменил гнев на милость. Причиной послужила личная встреча с Викторией Боней, которую он ранее буквально размазал по эфирной сетке своими нелестными эпитетами.

"Во-первых, вы замечательно выглядите. Во-вторых, конечно, я должен извиниться. Я был слишком эмоционален… Мне нужно было строже относиться к словам в эфире", — произнес Соловьев, глядя в глаза своей недавней жертве.

Мэтр журналистики, который редко признает свои промахи, в этот раз выглядел почти кротким. Он даже попытался оправдаться, заявив, что записывать его в главные женоненавистники страны — это "странно", ведь его эфиры всегда полны прекрасных дам.

Приход Бони в логово "льва" стал ее личным триумфом. Она не просто добилась извинений — она заставила самого влиятельного ведущего страны признать, что его эмоции взяли верх над профессионализмом. Это была битва за достоинство, которую Виктория выиграла с ослепительной улыбкой на лице.

Несмотря на формальное примирение, в светских кругах шепчутся: надолго ли хватит этой идиллии? Извинения прозвучали, комплименты отвешены, но "осадочек", как говорится, остался. Соловьев по-прежнему считает, что его возмущение было оправданным, а Боня явно не забудет тех слов, что разнеслись на всю страну. Тем не менее, прецедент создан.