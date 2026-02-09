Тест: 8 вопросов по "Служебному роману", которые поставят вас в тупик

Мы помним каждую интонацию Алисы Фрейндлих и походку "от бедра" Лии Ахеджаковой. Но готовы ли вы поручиться, что помните, сколько на самом деле детей было у Новосельцева и какую именно рыбу он приготовил для Калугиной?



"Служебный роман" — это не просто кино, это инструкция по выживанию в статистическом учреждении и пособие по преображению из "сухаря" в красавицу. Кажется, что мы знаем этот фильм наизусть, ведь его показывают на каждый праздник. Но дьявол, как известно, кроется в деталях.

Мы подготовили 8 вопросов, которые проверят, насколько внимательно вы смотрели этот шедевр Эльдара Рязанова. Никаких кадров-подсказок, только ваша эрудиция. Приготовились?

Вопросы

1. Анатолий Ефремович Новосельцев — отец-одиночка. Сколько детей он воспитывал и какого они были пола?

а) мальчик и девочка

б) две девочки

в) два мальчика

г) три мальчика

2. Секретарша Верочка дает Калугиной мастер-класс по походке. Как, по ее словам, должна идти настоящая женщина?

а) "от плеча"

б) "враскачку, как матрос"

в) "от бедра"

г) "мелкими шажками"

3. В статистическом учреждении постоянно идет какая-то движуха. Зачем Новосельцев и компания таскали по этажам огромную бронзовую лошадь?

а) это был подарок Калугиной на день рождения

б) ее купили для украшения актового зала

в) это был подарок юбиляру Боровских

г) лошадь была реквизитом для самодеятельности

4. Помните момент, когда Новосельцев приходит в гости к Людмиле Прокофьевне? Какие именно цветы он принес ей в подарок?

а) букет роз

б) красные гвоздики

в) белые хризантемы

г) веточку мимозы

5. Самохвалов привез из Швейцарии не только блокноты, но и редкую по тем временам технику для офиса. Что это было?

а) ксерокс

б) электрическая печатная машинка

в) калькулятор

г) видеомагнитофон

6. Ольга Рыжова пишет Самохвалову письма и читает ему стихи. Кто автор того самого знаменитого стихотворения "О мой застенчивый герой...", которое звучит в фильме?

а) Марина Цветаева

б) Анна Ахматова

в) Белла Ахмадулина

г) Роберт Рождественский

7. Верочка примеряет новые сапоги и спрашивает мнение Калугиной. Как Людмила Прокофьевна назвала эту обувь, после чего Верочка решила: "Надо брать!"?

а) "слишком вызывающие"

б) "вульгарные"

в) "непрактичные"

г) "старомодные"

8. В финальных титрах нам сообщают о дальнейшей судьбе героев. Сколько детей в итоге стало в семье Новосельцевых?

а) осталось двое

б) стало трое (и все мальчики)

в) стало трое (два мальчика и девочка)

г) об этом в фильме не говорится

Правильные ответы

в) Два мальчика. "Мальчик и... мальчик". Помните, как он их называл: "Один в туфлях, другой в сандалиях"? в) "От бедра". Свободной походкой, "нога от бедра, свободная, спина прямая...". в) Это был подарок юбиляру Боровских. Лошадь (а точнее Пегас) весила немало, и Новосельцеву пришлось с ней помучиться. б) Красные гвоздики. Он купил их по дороге, хотя изначально шел "просить за назначение". в) Калькулятор. Самохвалов демонстрировал его как чудо техники, которое заменяет счеты. в) Белла Ахмадулина. Это стихотворение стало одним из самых лиричных моментов фильма. б) "Вульгарные". Именно этот эпитет стал для Верочки лучшей рекомендацией. б) Стало трое (и все мальчики). В титрах написано: "Через девять месяцев у Новосельцевых было уже три мальчика".

Ну что, сколько баллов набрали? Если 8 из 8 — вы настоящий магистр статистики и знаток советского кино!