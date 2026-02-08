Этот простой ритуал перед сном приводит к бессоннице: почему привычное расслабление может выйти боком

Многие из нас уверены, что эта популярная вечерняя привычка – лучший способ подготовить организм к долгожданному отдыху.



Когда мы планируем свой вечер, часто ищем способы максимально замедлиться и снять накопившееся за день напряжение. Кажется логичным использовать для этого проверенные методы, которые создают ощущение уюта и тепла. Однако именно здесь кроется физиологическая ловушка. Как выяснили ученые-сомнологи, этот простой ритуал перед сном приводит к бессоннице, если совершать его в неправильное время. Речь идет о привычке принимать очень горячую ванну или душ непосредственно перед тем, как лечь в кровать.

Температурный парадокс: почему телу нужно остывать

Наш организм работает по строгим биологическим часам, и один из главных сигналов к засыпанию — это постепенное снижение внутренней температуры тела. Мозг считывает это похолодание как команду: "Пора вырабатывать мелатонин и переходить в режим восстановления".

Когда же мы погружаемся в горячую воду за 10–15 минут до сна, мы совершаем прямо противоположное действие. Мы принудительно "разогреваем" систему, заставляя сердце биться чаще, а сосуды — расширяться. В итоге, когда вы ложитесь под одеяло, ваше тело вместо сна начинает экстренно бороться с перегревом, пытаясь сбросить лишние градусы. Но это не единственная причина, по которой ваш мозг отказывается "отключаться".

Как мы сбиваем биологические настройки

Проблема заключается в разнице температур между кожей и внутренними органами. Для быстрого засыпания эта разница должна быть минимальной, а горячая вода создает резкий дисбаланс. Тело чувствует расслабление в мышцах, но на химическом уровне оно находится в состоянии бодрствования и даже легкого стресса.

Чтобы не лишать себя удовольствия от водных процедур и при этом не мучиться от ночных бдений, специалисты рекомендуют придерживаться простого графика. Достаточно лишь немного сместить время привычного ритуала, чтобы он начал работать на вас, а не против вас.

Правило "золотого часа" для крепкого сна

Если вы хотите, чтобы вечерний душ действительно помогал, а не мешал, попробуйте внедрить в свою жизнь несколько простых изменений: