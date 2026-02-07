Психолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак

Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Четверг 19 февраля

Четверг 19 февраля

14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа 14:23Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели 12:21Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд
Психолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак

Психолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак
3819

Отношения с мамой жены могут стать настоящим испытанием, которое способно проверить на прочность даже самый крепкий союз.

Анекдоты про зятя и тещу — это классика, но в реальной жизни поводы для конфликтов часто совсем не смешные. Хотя им не нужно делить кухню или быт, напряжение все равно возникает. Психолог Елена Мошкова, как сообщает "Рамблер", выделяет несколько распространенных типов тещ, общение с которыми требует особого подхода. Давайте разберемся, как наладить отношения и сохранить мир в семье.

Теща-"Контролер": когда забота переходит все границы

Знакомая картина: мама жены звонит по десять раз в день, приходит без предупреждения с "проверкой" холодильника и дает непрошеные советы по поводу всего на свете — от рецепта борща до воспитания детей.

Что происходит? По словам психолога, это один из самых частых типов. Мама искренне хочет помочь и позаботиться, но ее гиперопека создает в молодой семье хронический стресс.

Как быть?

  • Устанавливайте границы. Спокойно и вежливо обьясняйте, что вы цените ее заботу, но хотели бы принимать решения самостоятельно.
  • Сыграйте на опережение. Подготовьте список вопросов, по которым вам "очень нужно" ее мудрое мнение. Ей будет приятно почувствовать свою важность, а вы направите ее энергию в мирное русло.

Теща-"Критик": почему вы всегда будете "недостаточно хороши"?

Ее девиз — "Все не так!". Зарплата у вас маленькая, инициативы ноль, и вообще, ее "девочка заслуживает лучшего". Она постоянно сравнивает вас с другими — успешным соседом, своим идеализированным мужем или даже вымышленным персонажем.

Что происходит? Такая теща проецирует на вас свои нереализованные ожидания и амбиции. Любой ваш успех будет восприниматься как должное, а любая ошибка — как подтверждение ее правоты.

Как быть? Психолог советует самый действенный, хоть и непростой метод — ограничить общение. Встречайтесь по большим праздникам и важным поводам. Чем меньше поводов для критики вы даете, тем спокойнее будут ваши нервы.

Бабушка, которая хочет стать мамой: как не потерять авторитет?

С появлением внуков вся ее жизнь начинает вращаться вокруг них. Зять и дочь отходят на второй план, а их методы воспитания постоянно подвергаются сомнению. Она втайне мечтает занять место родителей и радуется, когда малыш по ошибке называет ее "мамой".

Что происходит? Она не настраивает внуков против вас напрямую, но ее постоянное оспаривание ваших решений подрывает родительский авторитет и вызывает раздражение.

Как быть? Не позволяйте бабушке полностью взять на себя воспитание детей.

"Позаботьтесь о том, чтобы бабушка эпизодически общалась с внуками, но главными для ребенка все же оставались мама и папа", — рекомендует Елена Мошкова.

Теща-"Манипулятор": игра на чувстве вины

Она — центр Вселенной, и очень обижается, если вы этого не понимаете. Дети должны помогать, возить по врачам, приезжать по первому зову. Если этого не происходит, в ход идет тяжелая артиллерия: жалобы на здоровье, внезапные "поломки" в доме и обиженное молчание.

Что происходит? Такое поведение — это крик о внимании. Скорее всего, женщина чувствует себя одинокой и эмоционально зависит от детей.

Как быть?

  • Будьте терпеливы. Оказывайте небольшие, но регулярные знаки внимания: звоните, дарите мелкие подарки, говорите, что она важна для вас.
  • Не поддавайтесь на манипуляции. Помогайте, когда это действительно нужно, но не бросайте все дела из-за внезапного "приступа".
  • Найдите ей занятие. Подарите кошку, предложите интересное хобби или помогите найти круг общения — это сместит фокус внимания с вашей семьи.

Теща-"Следователь": под подозрением каждый ваш шаг

Ей все кажется подозрительным: задержались на работе — значит, есть любовница. Купили новую рубашку — тратите деньги семьи на себя. Своими сомнениями она активно делится с дочерью, игнорируя любые разумные доводы.

Что происходит? После каждого разговора с мамой жена становится напряженной и начинает предьявлять претензии. Это неизбежно ведет к враждебности и ссорам.

Как быть? Здесь ключевая роль отводится жене. Именно она должна поговорить с мамой и четко обозначить границы: "Мама, я доверяю своему мужу. Пожалуйста, не веди со мной таких разговоров, мне это неприятно".

Как отмечает "Рамблер", конфликты чаще всего вызваны непониманием. Главное — научиться распознавать тип поведения вашей тещи, принимать ее особенности и действовать спокойно и конструктивно.

Шоу-бизнес в Telegram

7 февраля 2026, 21:20
Фото: сгенерировано ИИ
Рамблер✓ Надежный источник

