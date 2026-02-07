Психолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак

Отношения с мамой жены могут стать настоящим испытанием, которое способно проверить на прочность даже самый крепкий союз.



Анекдоты про зятя и тещу — это классика, но в реальной жизни поводы для конфликтов часто совсем не смешные. Хотя им не нужно делить кухню или быт, напряжение все равно возникает. Психолог Елена Мошкова, как сообщает "Рамблер", выделяет несколько распространенных типов тещ, общение с которыми требует особого подхода. Давайте разберемся, как наладить отношения и сохранить мир в семье.

Теща-"Контролер": когда забота переходит все границы

Знакомая картина: мама жены звонит по десять раз в день, приходит без предупреждения с "проверкой" холодильника и дает непрошеные советы по поводу всего на свете — от рецепта борща до воспитания детей.

Что происходит? По словам психолога, это один из самых частых типов. Мама искренне хочет помочь и позаботиться, но ее гиперопека создает в молодой семье хронический стресс.

Как быть?

Устанавливайте границы. Спокойно и вежливо обьясняйте, что вы цените ее заботу, но хотели бы принимать решения самостоятельно.

Сыграйте на опережение. Подготовьте список вопросов, по которым вам "очень нужно" ее мудрое мнение. Ей будет приятно почувствовать свою важность, а вы направите ее энергию в мирное русло.

Теща-"Критик": почему вы всегда будете "недостаточно хороши"?

Ее девиз — "Все не так!". Зарплата у вас маленькая, инициативы ноль, и вообще, ее "девочка заслуживает лучшего". Она постоянно сравнивает вас с другими — успешным соседом, своим идеализированным мужем или даже вымышленным персонажем.

Что происходит? Такая теща проецирует на вас свои нереализованные ожидания и амбиции. Любой ваш успех будет восприниматься как должное, а любая ошибка — как подтверждение ее правоты.

Как быть? Психолог советует самый действенный, хоть и непростой метод — ограничить общение. Встречайтесь по большим праздникам и важным поводам. Чем меньше поводов для критики вы даете, тем спокойнее будут ваши нервы.

Бабушка, которая хочет стать мамой: как не потерять авторитет?

С появлением внуков вся ее жизнь начинает вращаться вокруг них. Зять и дочь отходят на второй план, а их методы воспитания постоянно подвергаются сомнению. Она втайне мечтает занять место родителей и радуется, когда малыш по ошибке называет ее "мамой".

Что происходит? Она не настраивает внуков против вас напрямую, но ее постоянное оспаривание ваших решений подрывает родительский авторитет и вызывает раздражение.

Как быть? Не позволяйте бабушке полностью взять на себя воспитание детей.

"Позаботьтесь о том, чтобы бабушка эпизодически общалась с внуками, но главными для ребенка все же оставались мама и папа", — рекомендует Елена Мошкова.

Теща-"Манипулятор": игра на чувстве вины

Она — центр Вселенной, и очень обижается, если вы этого не понимаете. Дети должны помогать, возить по врачам, приезжать по первому зову. Если этого не происходит, в ход идет тяжелая артиллерия: жалобы на здоровье, внезапные "поломки" в доме и обиженное молчание.

Что происходит? Такое поведение — это крик о внимании. Скорее всего, женщина чувствует себя одинокой и эмоционально зависит от детей.

Как быть?

Будьте терпеливы. Оказывайте небольшие, но регулярные знаки внимания: звоните, дарите мелкие подарки, говорите, что она важна для вас.

Не поддавайтесь на манипуляции. Помогайте, когда это действительно нужно, но не бросайте все дела из-за внезапного "приступа".

Найдите ей занятие. Подарите кошку, предложите интересное хобби или помогите найти круг общения — это сместит фокус внимания с вашей семьи.

Теща-"Следователь": под подозрением каждый ваш шаг

Ей все кажется подозрительным: задержались на работе — значит, есть любовница. Купили новую рубашку — тратите деньги семьи на себя. Своими сомнениями она активно делится с дочерью, игнорируя любые разумные доводы.

Что происходит? После каждого разговора с мамой жена становится напряженной и начинает предьявлять претензии. Это неизбежно ведет к враждебности и ссорам.

Как быть? Здесь ключевая роль отводится жене. Именно она должна поговорить с мамой и четко обозначить границы: "Мама, я доверяю своему мужу. Пожалуйста, не веди со мной таких разговоров, мне это неприятно".

Как отмечает "Рамблер", конфликты чаще всего вызваны непониманием. Главное — научиться распознавать тип поведения вашей тещи, принимать ее особенности и действовать спокойно и конструктивно.