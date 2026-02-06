Буланова оказалась вымотана погодными условиями: Приходится танцевать на морозе

Татьяна Буланова посетовала на зиму и гастроли, которые, как оказалось, не всегда бывают легкими.

Певица рассказала о том, как скучала по снежной зиме и как наслаждается зимними пейзажами Москвы. По ее словам, в этом году столица особенно радует обилием снега — это вызывает у артистки чувство ностальгии.

"Сейчас мы с гастролями объезжаем множество городов, и даже в южных регионах страны выпало столько снега, сколько не было за последние десять лет", — отметила Буланова.

Однако, несмотря на красоту зимних пейзажей, она также подчеркнула, что холодная зима может стать настоящим испытанием. В некоторых регионах температура падает так сильно, что можно легко простудиться или даже получить обморожение. "Иногда приходится танцевать на морозе, чтобы согреться и не заболеть", — добавила она с улыбкой.

Певица призналась, что хотя зима приносит радость своим волшебством и красотой, ей уже начинает не хватать тепла весны. "Зима с настоящими морозами радует меня, но я уже жду весну. Хочется видеть цветущие деревья и чувствовать ароматы природы", — сказала исполнительница.

Буланова также заметила, что снег иногда может вызывать меланхолию и тоску, особенно когда дни становятся короткими и серыми. Буланова также сообщила, что у нее сейчас нет времени для грусти. Плотный гастрольный график не оставляет ей возможности зацикливаться на депрессивных мыслях. "Работа отвлекает от всего. Я сосредоточена на своих выступлениях и общении с поклонниками", — подчеркнула она.



