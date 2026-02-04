Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Четверг 19 февраля

Четверг 19 февраля
Врач раскрыла, почему на самом деле после диеты лишние килограммы возвращаются "с процентами"

Врач раскрыла, почему на самом деле после диеты лишние килограммы возвращаются "с процентами"
4344

Многие даже не подозревают, что привычное стремление быстро сбросить вес к отпуску может навсегда изменить обмен веществ не в лучшую сторону.

Сбросить лишнее — задача сложная, но настоящая битва начинается после того, как весы показали заветную цифру. По информации из телеграм-канала доктора Павловой, большинство людей проходят через один и тот же сценарий: жесткие ограничения, потеря веса, возвращение к обычному меню и — как итог — возвращение всех килограммов, часто с "добавкой". Это явление называют эффектом йо-йо, и оно гораздо опаснее для здоровья, чем кажется на первый взгляд.

Белый и бурый: не весь жир в нашем теле одинаков

Чтобы понять, почему вес возвращается "с процентами", нужно разобраться в физиологии. В нашем организме есть два основных типа жировой ткани. Белый жир — это своего рода склад, куда тело отправляет излишки энергии. Именно его мы видим на талии и бедрах.

Бурый жир работает иначе. Это активная ткань, которая не копит, а расходует энергию, превращая ее в тепло. Долгое время считалось, что он есть только у младенцев, но ученые доказали: взрослые тоже сохраняют его в области шеи и грудной клетки. Как выяснилось, именно этот "полезный" жир становится главной жертвой бесконечных диет. Что же происходит с организмом в момент очередного срыва?

Почему тело начинает "играть на опережение"

Ученые сравнили состояние женщин, которые никогда не сидели на жестких диетах, и тех, кто пережил минимум три цикла резкого похудения и набора веса. Результаты оказались тревожными. У любительниц марафонов стройности активность того самого полезного бурого жира была значительно ниже.

Когда вес возвращается снова и снова, организм воспринимает это как сигнал к началу режима выживания. Он учится максимально эффективно копить белый жир и крайне неохотно расстается с ним при следующих попытках похудеть. Получается замкнутый круг: каждая новая диета делает вас более предрасположенным к полноте, чем вы были до нее. Но есть проверенные способы обмануть эту систему.

5 простых правил, чтобы вес встал намертво

Доктор Павлова подчеркивает: если удерживать результат самостоятельно не получается, лучше обратиться к специалистам. Однако есть базовые привычки, которые помогут не попасть в ловушку йо-йо:

  1. Забудьте о перекусах. Если вы не занимаетесь тяжелым физическим трудом, трех приемов пищи в день вполне достаточно.
  2. Уберите гаджеты во время еды. Когда вы листаете ленту новостей, мозг не получает эмоционального удовлетворения от пищи, и вы неосознанно сьедаете больше.
  3. Жуйте до победного. Если научиться превращать еду во рту в густую жидкость, лишний вес перестанет быть проблемой.
  4. Соблюдайте комендантский час для кухни. Последний прием пищи должен быть до 19:00. Поздний ужин — прямой путь к набору веса.
  5. Пейте больше, чем едите. Чистая вода — лучший союзник обмена веществ в любом возрасте.

Стабильность важнее скорости. Только плавные изменения в образе жизни помогут закрепить результат и не дать организму повода для "мести" в виде новых лишних килограммов.

Шоу-бизнес в Telegram

4 февраля 2026, 19:38
Фото: freepik.com
Telegram / @doctorpavlova✓ Надежный источник

