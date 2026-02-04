Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР за запоминающейся шутке героя

Советские комедии и драмы оставили нам богатое наследие, полное запоминающихся шуток и фраз, которые мы используем в повседневной жизни.

Все эти выражения стали неотъемлемой частью нашего культурного кода, объединяя людей разных возрастов и поколений. Многие из них звучат так естественно, что мы даже не задумываемся о том, из какого фильма они произошли.

Однако давайте отложим ностальгию в сторону и проверим вашу память. Сможете ли вы, услышав одну из культовых шуток, мгновенно вспомнить фильм, из которого она взята?

1. "— Говорят, юмор жизнь продлевает… — Это тем, кто смеется, жизнь продлевает, а тем кто острит — укорачивает"

А) “Тот самый Мюнхгаузен”

Б) “Афоня”

В) “12 стульев”

2. "Вы привлекательны, я чертовски привлекателен, так чего зря время терять?"

А) "1"Карнавал"

Б) "Ирония судьбы, или С легким паром!"

В) "Обыкновенное чудо"



3. "Это нахальство — обнимать мою жену! Да я даже сам себе не дозволяю!"

А) "Не может быть!"

Б) "Гараж"

В) "Вас ожидает гражданка Никанорова"

4. "Не учите меня жить, лучше помогите материально!"

А) "Служебный роман"

Б) "Москва слезам не верит"

В) "Карнавал"

5. "— Я очень, очень богата! — Не волнуйся, это пройдет!"

А) "Бриллиантовая рука"

Б) “Старики-разбойники”

В) “Невероятные приключения итальянцев в России”

Правильные ответы:

1. — А) “Тот самый Мюнхгаузен”

2. — В) "Обыкновенное чудо"

3. — А) "Не может быть!"

4. — Б) "Москва слезам не верит"

5. — В) “Невероятные приключения итальянцев в России”