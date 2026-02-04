Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал слухи о том, что снег в Москве будет идти на протяжении всего февраля. В

Специалист опроверг эти утверждения, отметив, что в ближайшую неделю столицу ожидает ясная и холодная погода без осадков. По словам Вильфанда, на данный момент Москва находится на восточной периферии мощного антициклона, который располагается в Скандинавии.

Это значит, что холодный воздух из северных регионов будет поступать в столицу, но в виде сухого и морозного потока. "Сам антициклон создает условия для формирования ясной погоды, а холодный воздух, который к нам приходит, генетически холодный — он образовался в полярных регионах Северного Ледовитого океана", — пояснил синоптик.

Вильфанд также подчеркнул, что в условиях повышенного атмосферного давления осадки не ожидаются. Нисходящее движение воздуха, характерное для антициклонов, приводит к размыванию облаков и препятствует образованию снега. Таким образом, даже если температура воздуха будет достаточно низкой, это не приведет к снегопадам.

Специалист добавил, что в течение следующей недели москвичи могут ожидать значительное похолодание, но без осадков. Температура воздуха может опуститься до -10 градусов Цельсия и ниже, что создаст ощущение настоящей зимы.

Однако это не означает, что снегопады неизбежны. "Для того чтобы выпал снег, необходимы не только низкие температуры, но и подходящие метеорологические условия — наличие влаги в атмосфере и соответствующее движение воздуха", — отметил он.

Вильфанд также обратил внимание на то, что подобные метеорологические явления могут изменяться. Прогнозы погоды всегда имеют определенный уровень неопределенности, и синоптики основываются на текущих данных и моделях. Поэтому важно следить за актуальными прогнозами и не поддаваться панике из-за слухов.