Дневной сон на треть снижает риск заболеваний сердца – выводы ученого

Научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер поделился интересными выводами о том, как можно увеличить продолжительность жизни с помощью простого и приятного способа. Речь идет о послеобеденном сне.

Рекомендации ученого были опубликованы в социальной сети и привлекли внимание издания Daily Mirror. Бюттнер, который занимается изучением образа жизни долгожителей, утверждает, что этот привычный для многих людей ритуал может оказать значительное влияние на здоровье.

В частности, ученый обратил внимание на то, что в Греции, где жители часто доживают до 100 лет, распространен обычай спать после обеда.

"Самые эффективные методы продления жизни — это те, которые не только улучшают здоровье, но и приносят радость", — отметил Бюттнер.

Он подчеркнул, что послеобеденный сон является одним из таких методов, который может стать не только приятным времяпрепровождением, но и важным элементом здорового образа жизни.

Научные исследования подтвердили эффективность дневного сна. По словам Бюттнера, врачи обнаружили, что короткий 20-минутный сон в течение дня, если он практикуется пять раз в неделю, может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на треть.

Бюттнер также отметил, что важно не только количество сна, но и его качество. Создание комфортной обстановки для отдыха — затемнение помещения и поддержание оптимальной температуры — может значительно повысить эффективность дневного сна. Кроме того, регулярность — ключевой фактор: если вы будете придерживаться определенного режима, ваш организм быстрее адаптируется к новому распорядку.