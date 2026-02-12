"Работает там, где другие "виснут": почему 10 миллионов россиян внезапно перешли на новый мессенджер

Похоже, в тени гигантов Telegram и WhatsApp на рынке мобильных приложений появился новый игрок, который набирает популярность с невероятной скоростью.



В российском сегменте интернета произошли тектонические сдвиги, которые многие пропустили. Согласно данным исследовательской компании Mediascope, по итогам декабря 2025 года американский мессенджер под названием imo (имо) совершил настоящий рывок и занял пятое место по популярности в стране. Его аудитория уже перевалила за 10 миллионов человек, и это число продолжает расти. Как сообщает финансовый маркетплейс "Банки.ру", секрет такого взлета кроется в уникальных технических особенностях сервиса.

Наследие инженеров Google

Мессенджер imo — это не просто очередная копия известных приложений. Его создала калифорнийская компания PageBites, Inc., основателями которой стали бывшие инженеры Google. Эти люди в свое время работали над созданием Gmail и Google Talk, поэтому они точно знают, как сделать продукт, который будет работать эффективно.

Изначально проект начинался как платформа для скидок, но со временем превратился в мощный инструмент для общения. Создатели сделали ставку на простоту и надежность, что оказалось критически важным для пользователей в современных реалиях.

Почему он "летает" даже при плохой связи

Главная фишка imo, которая заставляет людей отказываться от привычных приложений, — это его феноменальная экономичность. Мессенджер специально оптимизирован для работы в условиях крайне слабого интернет-соединения.

Вот за что его полюбили пользователи:



Стабильность: он обеспечивает высокое качество видеосвязи даже в сетях 2G и 3G.

Экономия трафика: при звонках приложение потребляет почти вдвое меньше данных, чем его основные конкуренты.

Легкость: программа занимает минимум памяти и не перегружает даже очень старые модели смартфонов.

Специалисты отмечают, что фраза "работает там, где другие виснут" — это не просто рекламный лозунг, а реальный технический факт, который стал спасением для жителей регионов с нестабильным интернетом.

Функции для тех, кто ценит приватность

Помимо стандартных чатов и звонков, imo предлагает инструменты, которых часто не хватает в других сервисах. Например, здесь есть встроенный переводчик, способный мгновенно переводить сообщения на 62 языка.

Но больше всего впечатляют настройки безопасности. В мессенджере реализована функция "Машина времени", которая позволяет бесследно удалять переписку у обоих собеседников без возможности восстановления. Также здесь можно запретить делать скриншоты ваших чатов, записывать экран или пересылать сообщения. А функция "Невидимый друг" позволяет скрыть выбранные контакты из общего списка обычным встряхиванием телефона.

Статус сервиса и риски в России

Несмотря на взрывной рост популярности, у мессенджера есть свои особенности в юридическом плане. imo внесен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), что накладывает на него обязанности по взаимодействию с властями. По данным "Банки.ру", в мае 2025 года компанию уже штрафовали на 800 тысяч рублей за неисполнение определенных требований.

Эксперты предупреждают, что, поскольку сервис американский, всегда существуют теоретические риски блокировок или отключения функций из-за санкций. Тем не менее на данный момент приложение доступно во всех магазинах, включая RuStore, и работает без перебоев, становясь для миллионов россиян основной альтернативой привычным, но перегруженным сервисам.