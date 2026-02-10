Тест: угадайте фильм из СССР по одному кадру с холодильником

Холодильник в фильмах времен СССР не просто бытовой предмет. Он стал настоящим свидетелем семейных историй и отражением эпохи.

Содержимое и внешний вид холодильников могли рассказать о достатке персонажей, их привычках и даже о социальной ситуации. За дверцами прятались как изысканные закуски, так и скромные запасы, символизировавшие время дефицита.

Внимательный зритель мог заметить, что в одних фильмах холодильник полон, а в других — пустует, что красноречиво говорит о жизни героев. Например, в одном кадре может быть натюрморт из салата оливье, а в другом — лишь одна баночка с простоквашей, говорящая о холостяцком существовании.

Проверим ваши знания! Угадайте пять советских фильмов по единственному кадру, где есть холодильник.