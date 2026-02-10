"Раскачаться" не получится: врачи назвали реальную причину упадка сил в конце зимы

Именно в этот период многие люди начинают чувствовать себя заложниками собственного тела, не понимая истинных мотивов такой резкой смены состояния.



Февраль и начало марта часто превращаются в настоящий марафон на выживание. Даже после спокойных выходных нам требуются дополнительные выходные, а привычные дела начинают даваться с огромным трудом. Как сообщает издание Клео.ру, это состояние — не случайность и не вопрос отсутствия мотивации. У "жизни на пониженных оборотах" есть конкретные физиологические причины, связанные с гормональной перестройкой.

Ловушка "гормона темноты"

Одной из главных причин утренней разбитости врачи называют мелатонин. Мы привыкли считать его гормоном сна, но по сути это гормон темноты. Зимой и в начале весны из-за поздних рассветов и пасмурной погоды его выработка затягивается.

В результате циркадные ритмы смещаются, и человеку становится гораздо сложнее проснуться. Это проявляется в ощущении "тяжелой головы" и стойкой сонливости. Специалисты отмечают, что в таких условиях человеку действительно сложнее "раскачаться" и войти в привычный рабочий ритм, особенно если весь день приходится проводить в закрытом помещении.

Гормональный сбой в ритме кортизола

Еще один важный фактор — кортизол, который отвечает за нашу энергию и реакцию на стресс. В норме его уровень должен расти утром, помогая нам проснуться. Однако к концу зимы на фоне дефицита света и накопленной усталости этот механизм дает сбой.

Утром вырабатывается слишком мало кортизола, что приводит к чувству вялости и невозможности сконцентрироваться. К вечеру же сил не остается даже на элементарные бытовые задачи. Кроме того, в этот период могут наблюдаться сезонные колебания в работе щитовидной железы. Показатели ТТГ зимой часто выше, чем летом, что усиливает ощущение заторможенности и постоянной мерзлявости.

Критический дефицит витамина D

К февралю–марту уровень витамина D в организме достигает своих минимальных значений. Поскольку этот элемент напрямую влияет на регуляцию гормонов, его нехватка провоцирует постоянное чувство истощения. Это тот фактор, который эксперты "Клео.ру" рекомендуют проверять в первую очередь, прежде чем пытаться взбодрить себя ударными дозами кофеина.

Как помочь организму проснуться

Чтобы восстановить энергетический баланс, врачи советуют обратить внимание на простые, но эффективные методы:

Стабилизируйте режим сна и старайтесь вставать в одно и то же время даже по выходным.

Ловите дневной свет: даже короткая прогулка или открытые шторы помогут снизить уровень лишнего мелатонина.

Пересмотрите питание, сделав упор на питательные вещества, а не на пустые калории.

Снизьте фоновую эмоциональную нагрузку, давая себе право на отдых без чувства вины.

Когда стоит обратиться к специалисту

Если состояние разбитости не проходит неделями и мешает нормальной жизни, важно не ждать наступления тепла, а записаться к врачу. Особое внимание стоит обратить на следующие симптомы:

Стойкая сонливость, которая не исчезает после полноценного отдыха. Постоянное ощущение холода в руках и ногах. Резкое изменение веса без смены рациона или физической нагрузки. Нарушения сна: трудности с засыпанием или ранние пробуждения без чувства свежести. Постоянная раздражительность и апатия.

Помните, что упадок сил перед весной — это не лень, а сигнал организма о том, что его внутренние ресурсы практически на нуле и требуют бережного восстановления.