Советской комедии "Любовь и голуби" – 41 год: как картина стала культовой для многих поколений

Сегодня лирическая комедия "Любовь и голуби" Владимира Меньшова отмечает 41 год со дня своего выхода на экран.

За прошедшие десятилетия фильм стал настоящим культовым произведением для нескольких поколений зрителей. Сразу после выхода в прокат картина завоевала сердца зрителей, а фразы из нее мгновенно стали крылатыми. "Людк! А, Людк! Тьфу, деревня!", "Ты идешь к этой горгоне?! – Не, я к жене", "Ух ты, ешкин кот", — эти и многие другие реплики быстро вошли в обиход, вызывая улыбку у миллионов.

На момент выхода "Любовь и голуби" в широкий прокат зрители уже знали о творчестве Владимира Гуркина, автора сценария карины. Его пьеса, написанная для Амурского областного театра драмы, не произвела впечатления на руководство театра, но спустя годы история о Васе Кузякине, который отправляется на Черное море поправить здоровье и ненароком изменяет своей жене, обрела огромную популярность.

В первый год проката фильм посмотрели более 44,5 миллионов зрителей. Успех картины во многом был обеспечен мастерством Владимира Меньшова, который к тому времени уже успел завоевать Оскар за фильм "Москва слезам не вери". Его сотрудничество с Гуркиным и звездным актерским составом — Александром Михайловым, Людмилой Гурченко, Ниной Дорошиной и другими — создало уникальную атмосферу, благодаря которой "Любовь и голуби" остается актуальным фильмом до сих пор. В 2019 году фильм стал лидером по просмотрам среди советских картин в интернете с более чем 20 миллионами просмотров.

Интересно, что изначально Госкино требовало переработать сценарий, считая, что в нем слишком много сцен с пьянством. Однако после внесения изменений комедия все же увидела свет. Главную роль в фильме мог сыграть не Александр Михайлов, а кто-то другой — среди кандидатов был даже Сергей Юрский. На роль Нади Кузякиной пробовалась актриса Любовь Полищук, но выбор пал на Нину Дорошину, которая великолепно исполнила свою роль.

Примечательно, что прототипами главных героев стали реальные люди из Иркутской области, соседи Гуркина. Их история вдохновила автора на создание пьесы. Съемки фильма планировались в Сибири, но в итоге команда оказалась в Медвежьегорске в Карелии. Здесь развернулось действие комедии, а сцена купания Василия и Раисы Захаровны была снята в холодной воде Батумского моря осенью, что добавило экстрима в процесс съемок.