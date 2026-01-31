Беды на весь год: что категорически нельзя делать 31 января в последний день месяца

Последний день января, 31-е число, в народе был известен как Афанасьев день, или Афанасий-ломонос — в честь сильных морозов. Но главной особенностью этой даты был не холод, а поверье, что именно в это время нечистая сила, чувствуя скорое приближение весны, устраивает свой последний и самый буйный шабаш. Считалось, что ведьмы и злые духи летают по миру, заглядывают в окна и пытаются навредить людям.
Чтобы защитить себя и свою семью от бед на весь предстоящий год, наши предки соблюдали целый свод строгих правил.
Никаких праздников и гостей
Первый и самый главный запрет касался любого веселья. В Афанасьев день категорически нельзя было:
- Устраивать шумные застолья и вечеринки;
- Крестить детей;
- Играть свадьбы.
Считалось, что во время веселья злой дух может легко проникнуть в дом под видом гостя или просто прицепиться к кому-то из членов семьи. Поэтому день старались провести максимально тихо и незаметно, в узком семейном кругу.
Двери на замок после заката
С наступлением темноты начиналось самое опасное время. В этот период нельзя было:
- Смотреть в окно, особенно если кто-то стучит или зовет;
- Открывать дверь незнакомцам;
- Выходить из дома без острой необходимости.
Предки верили, что нечисть может принимать любой облик, чтобы заманить человека на улицу. Кроме того, в этот день старались не начинать никаких важных дел: не переезжали в новый дом и по возможности откладывали хирургические операции. Любое начинание в этот "нечистый" день считалось обреченным на провал.
Осторожнее с острыми предметами и деньгами
Бытовые дела тоже попадали под строгие ограничения. Считалось, что 31 января нужно быть предельно аккуратным с колющими и режущими предметами. Любая рана, полученная в этот день, по поверьям, будет заживать очень долго.
Финансовые вопросы также откладывали на потом. В последний день января нельзя было:
- Считать деньги, особенно крупные суммы;
- Давать или брать в долг.
Верили, что так можно лишиться финансовой удачи на весь предстоящий год.
Приметы о погоде: на что смотрели 31 января
Помимо запретов, в этот день внимательно наблюдали за погодой, чтобы предсказать, какой будет весна.
- Если светит солнце и стоит ясная погода — весна будет ранней.
- Вьюга и метель — к затяжной и холодной весне.
- Вороны кружат стаями в небе — к сильным морозам.
Наши предки старались провести этот день в тишине и покое, не привлекая к себе внимания злых сил, и с надеждой ждали 1 февраля — дня, когда зима, по поверьям, окончательно начинала уступать свои права весне.