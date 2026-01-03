Разминка для ума: 10 зимних загадок, над которыми придется подумать

Каникулы — отличное время не только для отдыха, но и для небольшой тренировки ума. Предлагаем вам отвлечься от экранов и разгадать наши зимние загадки. Некоторые из них покажутся простыми, а над другими придется поломать голову.
(Внимание: ответы вы найдете в конце статьи, не подглядывайте!)
Загадка 1: Что бежит без ног и лежит без кровати?
Загадка 2: Он всегда приходит в белой одежде, но чем дольше он гостит, тем грязнее становится. Что это?
Загадка 3: Какой месяц короче всех? (И это не февраль)
Загадка 4: Что можно увидеть с закрытыми глазами?
Загадка 5: Я летаю без крыльев и плачу без глаз. Где бы я ни был, я несу холод. Что я?
Загадка 6: Двенадцать братьев друг за другом бродят, но друг друга не обходят. Что это?
Загадка 7: Когда я молодой, я высокий. Когда старею, становлюсь коротким. Я сгораю, чтобы дарить тепло. Что я?
Загадка 8: Я пушистый и белый, но могу быть и мокрым. Если меня станет слишком много, остановятся машины. Что это?
Загадка 9: Какое слово начинается с "мор" и заканчивается на "оз", но не является названием Деда Мороза?
Загадка 10: Что зимой растет корнем вверх?
(Листайте вниз, чтобы увидеть ответы)
Ответы
- Ручей (подо льдом).
- Снежный сугроб. (Сначала он чистый и белый, но со временем на нем появляется грязь).
- Май. (В нем всего три буквы).
- Сон.
- Ветер. (Зимний ветер).
- Месяцы в году.
- Свеча.
- Снег.
- Морозовоз. (Машина для перевозки замороженных продуктов).
- Сосулька.
Ну как, справились? Сколько загадок удалось отгадать?