Киногороскоп: какой вы персонаж из новогоднего фильма по знаку зодиака?

У каждого из нас есть свой любимый новогодний персонаж, в котором мы узнаем себя. А что, если заглянуть в звезды?



Мы решили пофантазировать и выяснить, кто вы в мире праздничного кино согласно вашему знаку зодиака.

Овен — Кевин Маккаллистер ("Один дома")

Вы невероятно изобретательны, самостоятельны и готовы дать отпор любым "мокрым бандитам". Овны, как и Кевин, не боятся оставаться одни и способны превратить любую проблему в увлекательное приключение. Ваш дом — ваша крепость, и вы точно знаете, как ее защитить.

Телец — Папа ("Простоквашино")

Вы — оплот спокойствия и здравого смысла. Как и папа Дяди Федора, вы цените уют, комфорт и мир в семье. Даже если вокруг суета, вы найдете способ "и телевизор починить, и песню спеть". Ваша главная суперсила — надежность и умение наслаждаться простыми вещами.

Близнецы — Гринч ("Гринч — похититель Рождества")

Вы многогранны и способны на самые неожиданные трансформации. Сегодня вы — саркастичный отшельник, который "ненавидит все эти ваши праздники", а завтра — душа компании, готовая вернуть всем подарки. Близнецы, как и Гринч, обладают острым умом, отличным чувством юмора и, в глубине души, очень добрым сердцем.

Рак — Женя Лукашин ("Ирония судьбы, или С лёгким паром!")

Вы — человек тонкой душевной организации, привязанный к дому и традициям. Попав в нестандартную ситуацию, вы сначала теряетесь, но потом раскрываете свою романтичную и заботливую натуру. Раки, как и Женя, могут найти свою судьбу в самом неожиданном месте, главное — чтобы рядом была "заливная рыба".

Лев — Бриджит Джонс ("Дневник Бриджит Джонс")

Вы — звезда любой вечеринки, даже если на вас нелепый свитер. Львы, как и Бриджит, обладают невероятной харизмой, оптимизмом и способностью попадать в смешные ситуации, выходя из них с достоинством. Вы всегда в центре внимания, и ваша жизнь — это увлекательный роман, за которым интересно наблюдать.

Дева — Надя Клюева ("Самая обаятельная и привлекательная")

Вы верите в системный подход ко всему, даже к личной жизни. Девы, как и Надя, умны, трудолюбивы и уверены, что с помощью "научных методов" можно добиться любой цели. Но в итоге вы понимаете, что настоящее счастье — это не результат плана, а искренние чувства.

Весы — Аманда Вудс ("Отпуск по обмену")

Вы цените красоту, гармонию и не боитесь перемен, если они ведут к лучшему. Весы, как и Аманда, способны кардинально изменить свою жизнь, уехав на другой континент, чтобы найти внутренний баланс. Вы легко находите общий язык с новыми людьми и создаете уютную атмосферу везде, где появляетесь.

Скорпион — Джон Макклейн ("Крепкий орешек")

Для вас "праздник" — это не всегда спокойное застолье. Скорпионы, как и Джон, обладают несгибаемой волей, невероятной выносливостью и саркастичным чувством юмора. Вы способны в одиночку справиться с любой проблемой, даже если это захват небоскреба. "Yippee-ki-yay!", как говорится.

Стрелец — Иван ("Чародеи")

Вы — неисправимый оптимист и романтик, готовый отправиться хоть в Китежград, чтобы спасти свою любовь. Стрельцы, как и Ваня, не видят преград и верят, что "главное — чтобы костюмчик сидел". Ваша искренность и вера в чудо способны растопить любое ледяное сердце.

Козерог — Джордж Бейли ("Эта прекрасная жизнь")

Вы — ответственный и надежный человек, на котором держится благополучие многих людей. Козероги, как и Джордж, часто ставят долг превыше собственных желаний. Но в трудную минуту оказывается, что ваша главная ценность — это друзья и семья, которые всегда придут на помощь.

Водолей — Бадди ("Эльф")

Вы — вечный ребенок с неиссякаемым энтузиазмом и нестандартным взглядом на мир. Водолеи, как и эльф Бадди, несут в мир радость, искренне удивляются обыденным вещам и способны заразить своим праздничным настроением даже самого закоренелого циника.

Рыбы — Марья ("Морозко")

Вы — воплощение доброты, кротости и богатого внутреннего мира. Рыбы, как и Марьюшка-искусница, способны своим теплом и трудом растопить лед, превратить медведя в человека и найти красоту в самых простых вещах. Ваша сила — в вашей душевной щедрости.