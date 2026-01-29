"Эта игра надоела": стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле разорвал помолвку с молодой невестой

Громкое расставание знаменитого певца и Авроры Кибы оказалось лишь первым актом куда более запутанной личной драмы.



Новость о том, что 61-летний Григорий Лепс разорвал помолвку со своей юной избранницей Авророй Кибой, стала для многих настоящей неожиданностью. Публика гадала: что пошло не так в отношениях пары, которая еще недавно выглядела абсолютно счастливой? Однако, как оказалось, причина кроется не в ссоре с невестой, а в чувствах артиста к совсем другой женщине.



Похоже, Лепс действительно решил наладить свою личную жизнь, как и обещал, но выбрал для этого самый неожиданный путь.

Неожиданный поворот: дело не в Авроре

Как рассказали в окружении артиста, разрыв с молодой возлюбленной был не спонтанным решением, а продуманным шагом на пути к совершенно другой цели. Григорий Лепс решил вернуть свою бывшую жену Анну Шаплыкову, с которой развелся несколько лет назад. Именно этот план и стал причиной громкого расставания.

"Гриша все еще любит Анну"

По словам приятеля певца, чувства Лепса к матери его детей так и не угасли. Все это время он продолжал заботиться о ней, но воссоединению мешал один очевидный фактор — наличие новой пассии.

"Гриша все еще любит Анну. Она – мать его детей. Он ей и дом купил, и помогал много, но наличие Авроры рядом не способствовало сближению. Да и самой Авроре эта игра надоела", — сообщил источник из близкого окружения артиста.

Судя по этой фразе, молодая невеста понимала, что ее роль в этой истории была временной, и в какой-то момент просто устала быть частью чужого плана по возвращению в семью.

Теперь все встало на свои места

Это признание проливает свет на недавние загадочные заявления самого Лепса. Когда певец говорил, что собирается "наладить личную жизнь", многие думали, что речь идет о скорой свадьбе с Авророй. Теперь же становится очевидно, что под "налаживанием" он подразумевал не создание новой семьи, а попытку восстановить старую.

Похоже, история с молодой невестой официально закончена, и теперь Григорий Викторович бросит все силы на то, чтобы вернуть расположение бывшей супруги.