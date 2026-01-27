"Парень у меня появился!": звезда "Женского стендапа" Ирина Мягкова впервые рассказала о переменах в личной жизни

Создательница одного из самых популярных юмористических шоу на ТВ призналась, что в ее жизни произошло радостное событие, которое станет одной из главных тем для ее новых монологов.



Ирина Мягкова, креативный продюсер и ведущая шоу "Женский стендап", стала одной из первых зрительниц иммерсивного спектакля "Ромео и Джульетта. Любовь вне времени". В творческой атмосфере 90-х, которую воссоздали в "Особняке Дашков 5", она пообщалась с журналистами и сделала несколько неожиданных признаний.

Как рассказала юмористка в интервью Клео.ру, она возвращается на сцену с сольными монологами после трехлетнего перерыва, и у нее уже есть главная тема для шуток.

Главная новость — не в карьере

На вопрос, что ее сейчас вдохновляет и о чем она будет шутить, Ирина ответила с присущей ей прямотой.

"Вот давайте честно: в любой момент жизни больше всего человека волнует что? Он сам", — заявила она, добавив, что в жизни всегда много событий, над которыми "грех не пошутить".

И тут же, отвечая на вопрос, какие именно события произошли у нее, Мягкова поделилась главной новостью, которая касается не работы, а личной жизни.

"Какой уж тут секрет: вот, парень у меня появился! И про это буду рассказывать, например. Это прекрасно и здорово!", — призналась юмористка.

Похоже, зрителей "Женского стендапа" ждет порция свежего юмора об отношениях, основанного на реальных и, судя по всему, счастливых событиях.

"Сильно глубокое мне не надо, у меня и так проблем до фига"

Мягкова также рассказала о своих предпочтениях в искусстве. Оказалось, что угодить ей как зрителю довольно сложно.

"Я вообще, если честно, очень требовательный зритель. Потому что меня надо удивлять, но не так, чтобы я ничего не поняла. Короче, я земной человек: сильно артовое я не понимаю, сильно глубокое мне не надо, у меня и так проблем до фига. Классическое — чаще всего мне скучно", — объяснила она.

Среди прочего, юмористка напомнила, что по образованию она лингвист и преподаватель французского языка, но по профессии, конечно, не работает. А также поделилась секретами творческой кухни: оказывается, некоторые шутки могут лежать в папке "годик-другой", прежде чем дойдут до сцены, а другие "уходят" навсегда. И это, по ее словам, нормально, ведь "еще лучше новая родится".