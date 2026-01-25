Обнародован секретный способ уснуть за 120 секунд: работает в 99 случаях из 100

Эта уникальная методика, изначально разработанная для военных спецслужб, позволяет погрузиться в сон практически мгновенно, даже если вокруг шумно или вы выпили кофе.



Бессонница — настоящий бич современного человека. Мы ворочаемся в постели, считаем овец, листаем ленту новостей и с ужасом смотрим на часы, понимая, что вставать уже через пару часов. Обычно в ход идут снотворные, травяные чаи или медитации, но они помогают далеко не всем. Однако существует способ, который называют "военным методом".

Впервые он был описан в книге Ллойда Бада Винтера, но широкую популярность в сети обрел только сейчас. Утверждается, что после шести недель тренировок эта техника срабатывает у 96-99% людей.

Методика для тех, кому нельзя ошибаться

Изначально этот алгоритм придумали для американских военных пилотов. Ошибки из-за недосыпа могли стоить им жизни, поэтому летчиков учили отключаться в любых условиях: сидя в кресле, под звуки стрельбы или после большого количества кофеина.

Суть метода заключается в тотальном расслаблении тела и очистке разума. Весь процесс занимает около двух минут, но сам момент засыпания происходит на последних 10 секундах. Главное — четко следовать инструкции.

Как это работает: пошаговая инструкция

Чтобы уснуть за две минуты, нужно последовательно "выключить" свое тело.

Расслабьте лицо. Это самый важный этап. Закройте глаза и медленно расслабьте все 43 мышцы лица. Особое внимание уделите лбу, щекам и челюсти. Язык должен быть расслаблен и просто лежать во рту. Опустите плечи. Постарайтесь опустить их так низко, как это возможно. Представьте, что напряжение стекает с них вниз. Затем расслабьте руки: сначала одну, потом другую. Выдохните. Сделайте глубокий выдох и расслабьте грудную клетку. С каждым вдохом и выдохом отпускайте напряжение. Отключите ноги. Расслабьте бедра, колени, икры и, наконец, ступни. Представьте, что ваши ноги становятся тяжелыми и ватными, словно проваливаются в кровать.

Когда тело полностью расслаблено, наступает самый сложный этап.

Правило десяти секунд

Физического расслабления недостаточно, нужно остановить внутренний диалог. Именно мысли о работе, кредитах или проблемах не дают нам уснуть.

Авторы методики предлагают три варианта действий, чтобы очистить разум на 10 секунд:

Визуализация 1: Представьте, что вы лежите в каноэ посреди тихого озера. Над вами только чистое голубое небо. Визуализация 2: Представьте, что вы лежите в черном бархатном гамаке в абсолютно темной комнате. Мантра: Если картинки не помогают, начните мысленно повторять фразу "Не думай, не думай, не думай" в течение 10 секунд.

Как только вы сможете удержать это состояние пустоты, сон наступит мгновенно. Скептики могут сомневаться, но статистика утверждает: те, кто практикует этот метод регулярно в течение полутора месяцев, начинают засыпать по щелчку пальцев в любое время суток.