Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Четверг 19 февраля

Рекордные 79 ночей и миллиард долларов: возвращение BTS перепишет мировую историю музыки

Рекордные 79 ночей и миллиард долларов: возвращение BTS перепишет мировую историю музыки
2512

Мировые звезды официально объявили дату своего воссоединения, которая станет началом самого масштабного приключения в их карьере.

После долгого перерыва, связанного с прохождением военной службы, все семь участников группы BTS официально возвращаются к совместной деятельности. Как сообщает Клео.ру, коллектив анонсировал грандиозный мировой тур, который обещает стать крупнейшим гастрольным проектом в истории K-pop. Поклонники, затаив дыхание, ждали этого момента несколько лет, и теперь масштаб их возвращения сравнивают с самыми громкими музыкальными событиями современности.

Старт в полночь и ажиотаж на четырех континентах

Расписание будущего тура появилось на фан-платформе Weverse ровно в полночь 14 января, мгновенно вызвав волну обсуждений по всему миру. Путешествие группы начнется 9 апреля 2026 года в Южной Корее и охватит 34 города на четырех континентах. Всего запланировано рекордные 79 ночей — именно столько концертов дадут артисты в рамках своего нового мирового турне.

Особое внимание фанатов приковано к выступлениям в Пусане, которые намечены на июнь. Эти даты выбраны неслучайно: концерты пройдут в день дебюта группы, что придает им особый символизм. Для участников коллектива Чимина и Чонгука это будет долгожданная встреча с родиной, но основные сюрпризы ждут зрителей на стадионах, где раньше выступали лишь единицы.

Захват крупнейших арен и эффект полного присутствия

В рамках тура BTS планируют покорить площадки, которые до этого были под силу только легендам мирового рока и поп-музыки. Например, они выступят на стадионе Стэнфордского университета, где ранее давали сольные концерты лишь британцы из Coldplay. Группа также станет первым K-pop-коллективом, который соберет многотысячные трибуны на AT&T Stadium в Техасе.

Техническая сторона шоу обещает быть не менее впечатляющей:

  • 360-градусная сцена: позволит зрителям на любой трибуне почувствовать себя в центре событий.
  • Новые локации: первые в истории сольные шоу группы пройдут в Мадриде и Брюсселе.
  • Масштабные продажи: Billboard оценивает возможную прибыль от тура более чем в миллиард долларов.

Такие финансовые показатели включают в себя не только билеты, но и продажи мерча, а также специальные проекты. Однако, прежде чем фанаты увидят своих кумиров на сцене, их ждет еще одно важное событие, которое раскроет новую философию группы.

Новый альбом как символ взросления

Перед началом грандиозных гастролей BTS выпустят свежую пластинку, релиз которой намечен на 20 марта. Хотя название альбома пока держится в строгом секрете, уже известно, что в него войдут 14 новых треков. Концепция альбома описывается как символ нового этапа жизни после переосмысления и взросления всех участников.

Для поклонников это станет возможностью услышать, как изменилось звучание группы за время перерыва. Финальная точка тура будет поставлена 14 марта 2027 года на Филиппинах. Согласно информации Клео.ру, этот проект станет не просто серией концертов, а настоящим заявлением о том, что BTS готовы снова доминировать на мировой сцене, предлагая слушателям нечто большее, чем просто музыку.

15 января 2026, 13:28
BTS. Фото: Youtube / @GQRussia
Тест: угадайте страну по ее рекорду

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком
Смелая выходка артиста на льду самого глубокого озера планеты вызвала небывалый ажиотаж и волну откровенных признаний от его аудитории. Популярный певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, умеет мастерски подогревать интерес к своей персоне.

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день
Подробности громкого дела встряхнули Британию. Как сообщает BBC, в Великобритании арестован брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении
Известная телеведущая и блогер внезапно поделилась кадрами, которые заставили ее поклонников по всей стране затаить дыхание от неожиданности. Сегодня на странице 34-летней звезды сериала "Монастырь" появилось видео, которое мгновенно стало самой обсуждаемой новостью дня.

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе
Актриса откровенно рассказала о том, какой страшный выбор стоял перед героями ее нового фильма и почему некоторые поступки невозможно оправдать даже смертельной опасностью. В московском киноцентре "Октябрь" состоялась большая премьера военной драмы "Красавица", которая выходит в широкий прокат 19 февраля.

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике
Многие хозяйки удивляются, почему свежая еда внезапно покрывается плесенью или слизью, хотя дата на упаковке обещает еще несколько дней безопасного использования. Часто причиной того, что продукты гниют раньше срока, становится вовсе не их изначальное качество, а наши бытовые привычки.

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие
Мало кто знает, что обычный завтрак в середине февраля может стать мощным оберегом, который притянет в дом гармонию и защитит близких от раздоров. В народном календаре 19 февраля отмечается день Вукола Телятника.

